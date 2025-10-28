Language
    बधाई हो! Rashmika Mandanna ने किया सगाई का ऐलान, इस महीने में बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। अब खुद 'थामा' एक्ट्रेस ने अपनी सगाई की खबरों को बातों ही बातों में कन्फर्म कर दिया है। रश्मिका मंदाना ने 'अर्जुन रेड्डी' एक्टर संग अपनी सगाई की खबरों को लेकर क्या कहा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स: 

    Hero Image

    विजय देवरकोंडा संग रश्मिका ने सगाई की खबरों को किया कन्फर्म./ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना साउथ के बाद अब बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। छावा के बाद उनकी दीवाली रिलीज फिल्म 'थामा' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के साथ-साथ रश्मिका मंदाना एक और वजह से चर्चा में हैं और वह है उनकी लव लाइफ।

    कुछ दिनों पहले ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें सामने आई थीं। एक्ट्रेस के हाथ में डायमंड की रिंग देखकर फैंस ये मान चुके थे कि एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है। अब खुद रश्मिका मंदाना ने भी अपनी इंगेजमेंट की खबर पर मुहर लगा दी है। उन्होंने क्या कहा और कब होगी विजय-रश्मिका की शादी, स्टोरी में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    रश्मिका मंदाना ने सगाई की खबरों पर क्या कहा?

    तेलुगु360 की एक खबर के मुताबिक, हाल ही में जब रश्मिका अपनी फिल्म थामा को प्रमोट कर रही थीं, तो उनसे विजय देवरकोंडा और उनकी सगाई को लेकर सवाल किया गया। 'छावा' एक्ट्रेस ने अपनी सगाई की खबरों पर ज्यादा कुछ न कहकर सीधा कहा, "इस बारे में हर कोई जानता है"।

    सिर्फ यही नहीं, 'द गर्लफ्रेंड' के ट्रेलर लॉन्च पर अल्लू अरविंद ने भी रश्मिका मंदाना को विजय देवरकोंडा का नाम लेकर टीज करते हुए कहा था, 'वह प्री-रिलीज इवेंट के लिए आ रहा है है। जिसे सुनकर रश्मिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई थीं।

    vijay

    कब शादी के बंधन में बंधेंगे रश्मिका-विजय?

    रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सगाई के बाद अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी ये सेरेमनी प्राइवेट होगी, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे।

    रश्मिका

    आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को एक-दूसरे को डेट करते हुए साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है। वह टॉलीवुड के सबसे चहेते कपल्स में से एक हैं। दोनों ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा से पहले एक्टर रक्षित शेट्टी से साल 2017 में सगाई हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका और जल्द ही उन्होंने म्यूचली अपनी सगाई तोड़ दी। 

