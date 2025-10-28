बधाई हो! Rashmika Mandanna ने किया सगाई का ऐलान, इस महीने में बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना साउथ के बाद अब बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। छावा के बाद उनकी दीवाली रिलीज फिल्म 'थामा' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के साथ-साथ रश्मिका मंदाना एक और वजह से चर्चा में हैं और वह है उनकी लव लाइफ।

कुछ दिनों पहले ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें सामने आई थीं। एक्ट्रेस के हाथ में डायमंड की रिंग देखकर फैंस ये मान चुके थे कि एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है। अब खुद रश्मिका मंदाना ने भी अपनी इंगेजमेंट की खबर पर मुहर लगा दी है। उन्होंने क्या कहा और कब होगी विजय-रश्मिका की शादी, स्टोरी में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

रश्मिका मंदाना ने सगाई की खबरों पर क्या कहा? तेलुगु360 की एक खबर के मुताबिक, हाल ही में जब रश्मिका अपनी फिल्म थामा को प्रमोट कर रही थीं, तो उनसे विजय देवरकोंडा और उनकी सगाई को लेकर सवाल किया गया। 'छावा' एक्ट्रेस ने अपनी सगाई की खबरों पर ज्यादा कुछ न कहकर सीधा कहा, "इस बारे में हर कोई जानता है"।

कब शादी के बंधन में बंधेंगे रश्मिका-विजय? रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सगाई के बाद अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी ये सेरेमनी प्राइवेट होगी, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे।