The Girlfriend Trailer: टॉक्सिक रिलेशन और प्यार के बीच फंसी रश्मिका मंदाना, ट्रेलर बढ़ा देगा एक्साइटमेंट
The Girlfriend: 'द गर्लफ्रेंड' के ट्रेलर में रश्मिका मंदाना की एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी महिला के किरदार में नजर आती हैं। राहुल रवींद्रन द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्यार और टॉक्सिक रिश्ते के बीच फंसे इंसान के इमोशनल ऊतार-चढ़ाव को दिखाती है, एक महिला के नजरिये से।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में रश्मिका अब तक अपनी के सबसे सीरीयस भूमिका की एक सहज, इमोशनल झलक दी। राहुल रवींद्रन द्वारा निर्देशित यह अपकमिंग तेलुगु फिल्म भूमा की उछल-पुथल भरी यात्रा को दर्शाती है, जो अपने क्लासमैट के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाती है।
प्यार के लिए लड़ती दिखीं रश्मिका
ट्रेलर में प्यार के टॉक्सिक रूप में बदलते जाने की एक भयावह तस्वीर दिखाई गई है, जहां भूमा (रश्मिका का कैरेक्टर) चिंता, कंट्रोल और इमोशनल उथल-पुथल से जूझती है। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरी लड़की से अट्रैक्ट होता है। भूमा के नजरिए से कही गई यह कहानी एक बेचैन करने वाली झलक पेश करती है कि जब प्यार जुनून में बदल जाता है तो क्या होता है।
कब रिलीज होगी फिल्म
धीरज मोगिलिनेनी और विद्या कोपिनेडी द्वारा धीरज मोगिलिनेनी एंटरटेनमेंट और गीता आर्ट्स के तहत निर्मित, इस फिल्म के प्रेजेंटर अल्लू अरविंद हैं। संगीत 'हाय नन्ना' गाने वाले हेशाम अब्दुल वहाब ने दिया है और सिंगर प्रशांत आर. विहारी ने दिया है। 'द गर्लफ्रेंड' 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।
इस वक्त रश्मिका मैडोक फिल्म्स की थामा में नजर आ रही हैं जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
