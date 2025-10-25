The Girlfriend Trailer: टॉक्सिक रिलेशन और प्यार के बीच फंसी रश्मिका मंदाना, ट्रेलर बढ़ा देगा एक्साइटमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में रश्मिका अब तक अपनी के सबसे सीरीयस भूमिका की एक सहज, इमोशनल झलक दी। राहुल रवींद्रन द्वारा निर्देशित यह अपकमिंग तेलुगु फिल्म भूमा की उछल-पुथल भरी यात्रा को दर्शाती है, जो अपने क्लासमैट के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाती है।

