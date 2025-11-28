OTT के हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करने आ रही हॉलीवुड की ये ब्लॉकबस्टर मूवी, 4 हजार करोड़ से ज्यादा थी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की एक दमदार फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। जब भी कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो वह एक या दो महीने के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, लेकिन एक फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम होने में 6 महीने का वक्त लग गया।

जी हां, हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के 6 महीने बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है। IMDb से टॉप रेटिंग हासिल करने वाली इस फिल्म को भारत में भी खूब पसंद किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने दुनियाभर में 4 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

6 महीने बाद ओटीटी पर आने वाली है फिल्म यह फिल्म मई में रिलीज हुई थी और दिसंबर के पहले हफ्ते में इसे ओटीटी पर उतारा जाना है। अगर आप अभी तक नहीं समझे कि हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दें कि यह टॉम क्रूज की स्पाई थ्रिलर मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग (Mission Impossible The Final Reckoning) है।