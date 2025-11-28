OTT के हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करने आ रही हॉलीवुड की ये ब्लॉकबस्टर मूवी, 4 हजार करोड़ से ज्यादा थी कमाई
हॉलीवुड की फिल्मों का भारत में कितना तगड़ा क्रेज है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसी साल एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की थी। अब 6 महीने बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की एक दमदार फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। जब भी कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो वह एक या दो महीने के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, लेकिन एक फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम होने में 6 महीने का वक्त लग गया।
जी हां, हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के 6 महीने बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है। IMDb से टॉप रेटिंग हासिल करने वाली इस फिल्म को भारत में भी खूब पसंद किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने दुनियाभर में 4 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
6 महीने बाद ओटीटी पर आने वाली है फिल्म
यह फिल्म मई में रिलीज हुई थी और दिसंबर के पहले हफ्ते में इसे ओटीटी पर उतारा जाना है। अगर आप अभी तक नहीं समझे कि हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दें कि यह टॉम क्रूज की स्पाई थ्रिलर मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग (Mission Impossible The Final Reckoning) है।
भारत में हिट था मिशन इम्पॉसिबल 8
यह फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की आठवीं फिल्म है जो इसी साल 23 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों को भारत में काफी पसंद किया गया था। आठवीं फिल्म ने तो भारत में हिंदी फिल्मों को पछाड़ 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की थी।
मिशन इम्पॉसिबल 8 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी शानदार था। सैकनिल्क के मुताबिक, टॉम क्रूज स्टारर फिल्म ने दुनियाभर में 4825.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 123.59 करोड़ रुपये था। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है।
ओटीटी पर कहां आ रही मिशन इम्पॉसिबल?
वैरायटी के मुताबिक, मिशन इम्पॉसिबल 8 अब फाइनली ऑनलाइन स्ट्रीम होने जा रही है। यह फिल्म पैरामाउंट प्लस (Paramount+) पर 4 दिसंबर से स्ट्रीम होने वाली है।
