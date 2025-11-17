टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर पुरस्कार, बताया क्यों मायने रखता है ये सम्मान

उन्होंने फिल्मों के जादू और फिल्मों से अपनी पहचान बनाने के तरीके के बारे में बात की। मिशन इंपॉसिबल और टॉप गन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले क्रूज को यह पुरस्कार फिल्म निर्माता एलेजांद्रो जी. इनारितु ने प्रदान किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें गवर्नर्स अवाॉर्ड्स कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इस दौरान वह भावुक हो गए।

टॉम क्रूज ने क्या कहा?

63 वर्षीय अभिनेता ने सिनेमा की एकजुट करने की शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ''सिनेमा मुझे दुनिया भर में ले जाता है। यह मुझे हमारी साझा मानवता भी दिखाता है कि हम कितने सारे मायनों में एक जैसे हैं। चाहे हम कहीं से भी आते हों, उस थिएटर में हम साथ हंसते हैं, साथ महसूस करते हैं, साथ उम्मीद करते हैं। यही इस कला की शक्ति है, इसीलिए यह मेरे लिए मायने रखता है।''