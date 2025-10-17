Tom Cruise और Ana De Armas का ब्रेकअप! 9 महीने बाद आखिर क्या हुआ कपल के बीच?
हॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले टॉम क्रूज और एना डे अरमास के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले ही इस कपल की शादी की तैयारियों की खबर सामने आई थी। क्यों इस कपल ने 9 महीने की इस लव स्टोरी को खत्म किया, चलिए जानते हैं इसका कारण:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन जैसी सफल फिल्में देने वाले हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज पिछले कुछ महीने से 37 साल की एक्ट्रेस एना डे अरमास के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में थे। दोनों को जुलाई में साथ हाथों में हाथ डाले वेकेशन मनाते हुए स्पॉट किया गया था, जिसके बाद ही दोनों के अफेयर की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी।
हालांकि, अब एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे फैंस का दिल टूटने वाला है। 63 साल के टॉम क्रूज का चौथी बार ब्रेकअप हो गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने और एना डे अरमास के साथ 9 महीने की डेटिंग के बाद अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। क्या है इस कपल के ब्रेकअप की वजह, चलिए आपको बताते हैं:
इस कारण एक-दूसरे से जुदा हुए टॉम क्रूज-एना
सन टीवी की एक खबर के मुताबिक, एना डे अरमास और टॉम क्रूज ने म्यूचली अपने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो, दोनों ने एक-दूसरे के साथ जितना समय बिताया वह अच्छा था, लेकिन कपल के रूप में उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। वह दोस्त रहेंगे, लेकिन अब एक-दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और वह ज्यादा समय बतौर पार्टनर रिश्ता नहीं चला पाएंगे।
दोनों के ब्रेकअप की खबर फैंस के लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही टॉम क्रूज और एना डे अरमास की सगाई की खबरें सामने आई थीं और ये भी कहा गया था कि वह अंतरिक्ष में शादी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही एडवेंचर काफी पसंद है। हालांकि, अपने ब्रेकअप को दोनों ही कपल ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है और जल्द ही वह साथ में एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू करेंगे।
एना डे अरमास के साथ 2 फिल्मों में करेंगे काम?
टॉम क्रूज और एना डे अरमास अपकमिंग सुपरनैचुरल थ्रिलर 'डीपर' में काम कर रहे हैं, जो फिलहाल होल्ड पर है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ में आ सकते हैं।
आपको बता दें कि टॉम क्रूज, एना डे अरमास के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले तीन शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली शादी मिमी रोगर्स , दूसरी शादी निकोल किडमैन और तीसरी शादी कैटी होल्म्स से की थी, लेकिन उनके ये तीनों रिश्ते ही टूट गए।
