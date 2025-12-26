Language
    Stranger Things 5 V2 Review: विल की शक्तियों ने दहलाई Vecna की रूह, क्या फिनाले में खत्म होगी उल्टी दुनिया?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    Stranger Things 5 V2 Review: एक महीने के इंतजार के बाद आखिरकार स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवें सीजन के बाकी के एपिसोड वॉल्यूम 2 के रूप में रिलीज हो गए हैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 रिव्यू 

    एकता गुप्ता, नई दिल्ली। पूरे एक महीने के इंतजार के बाद आखिरकार स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का वॉल्यूम 2 क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो गया है। वॉल्यूम 1 के क्लाईमैक्स में विल के अंदर शक्तियां आने के बाद इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन दर्शकों के लिए ये एक क्लिफहैंगर की तरह था क्योंकि अब वेक्ना के सामने विल (Will) कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो अब आगे के एपिसोड में क्या हुआ, बाकी के तीन एपिसोड कैसे हैं और क्या मेकर्स के पांचवें सीजन को इस तरह अलग-अलग करके तोड़ना सही साबित हुआ? आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    screenshot2

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 रिव्यू

    पांचवें सीजन को एक बेहतरीन मोड़ पर खत्म किया गया था। चौथे एपिसोड का क्लाईमैक्स शानदार एक्सपीरियंस था। क्योंकि जो अब तक वेक्ना की पावर में जकड़ा हुआ था यानि कि विल (Will) के पास शक्तियां आ जाती है और आखिर में वह वेक्ना को वहां से भगा देता है। इतना ही नहीं अब वह एलेवन की तरह अपने दोस्तों को भी देख सकता है कि वह कहां है और मुसीबत में है। वह दूर बैठे भी अपने दोस्तों को बचा सकता है। वॉल्यूम 1 के बाद दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी कि वॉल्यूम 2 में विल, वेक्ना और इलेवन के बीच खतरनाक बैटल देखने को मिलेगा।

    Stranger Things (6)

    तो क्या वॉल्यूम 2 में वह सबकुछ है जिसकी उम्मीद दर्शक कर रहे थे? क्या विल पूरी तरह से वेक्ना को हराने में कामयाब होता है? और इलेवन और इसकी बहन का इसमें कितना रोल होता है? मेकर्स ने फाइनल चैप्टर के लिए क्या छोड़ा है? इन सब सवालों के जवाब इन तीन एपोसोड को देखने के बाद मिल जाएंगे, जिनका रनटाइम 1 घंटे से भी ज्यादा है।

    1. पांचवें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चौथा एपिसोड खत्म हुआ था, यानि विल (Will) के पास पावर आ जाती है। वॉल्यूम 2 के पहले ही एपिसोड की शुरुआत काफी रोमांचक और एडवेंचरस है। एक तरफ जहां विल वेक्ना की शक्तियों को अपने काबू में करने लगता है वहीं वेक्ना भी हार नहीं मारता। दूसरी ओर विल के दोस्त अलग-अलग जगह पर अपने बैटल लड़ रहे होते हैं जो किसी ना किसी तरह से एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। विल की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह दूसरी जगह मौजूद अपने दोस्तों को भी खतरों से बचाता है।

    Stranger Things (2)

    2. वॉल्यूम 2 दर्शकों के लिए और भी ज्यादा रोमांचक एक्सपीरियंस लेकर आया है क्योंकि इसमें वेक्ना की दुनिया को और भी गहराई से दिखाया जाता है जो कि काफी दूर तक फैली है। विल की आर्मी में नैन्सी-जोनाथन का ग्रुप, डेस्टिन-स्टीव का ग्रुप, इलेवन-008 और हॉपर का ग्रुप, मैक्स अलग से स्ट्रगल कर रही होती है। वहीं विल के साथ माइक और उसकी मां होती है।

    Stranger Things

    3.विल के पास पावर होने के बावजूद वेक्ना अभी भी असली दुनिया के कमजोर बच्चों को अपना हथियार बनाता है और उन्हें कैद कर लेता है। वेक्ना की दहशत उतनी ही खौफनाक लगती है और उसकी उल्टी दुनिया पहले से ज्यादा कहीं खतरनाक।

    4. स्ट्रेंजर थिंगर के ये तीन एपिसोड एडवेंचर, डर, इमोशन और लड़ाई से भरपूर है जिसे देखते वक्त आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, अगर किया तो कहानी से भटक सकते हैं।

    Stranger Things (1)

    5. पहले की ही तरह सीरीज का वीएफएक्स शानदार है, बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस से भरा और असली और उल्टी दुनिया के डिफरेंस को बहुत ही करीब से दिखाया गया है।

    कहां निराश हो सकते हैं दर्शक

    1.स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ये तीन एपिसोड कहानी को अच्छी तरह जोड़कर रखते हैं, अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में खोने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आप इसे उतना ही एंजॉय करेंगे। हालांकि सीजन 5 को इस तरह से तीन टुकड़ों में रिलीज करना कुछ दर्शकों को निराश कर सकता है।

    Stranger Things (5)

    2. दूसरी निराशा इसके रनटाइम को लेकर हो सकती है जो काफी लंबे हैं, कहानी बोरिंग नहीं है लेकिन 6वें एपिसोड तक आते-आते यह थोड़ी धीमी लगने लगती है। क्योंकि अब दर्शक जल्द ही फाइनल बैटल देखना चाहते हैं।

    3. इस तरह अलग-अलग भागों में रिलीज करने के बजाय सीरीज एक साथ रिलीज होती तो ज्यादा बेहतर होता। भले ही इसके सभी एपिसोड्स के लिए न्यू ईयर का इंतजार करना होता। हालांकि जिन दर्शकों को सस्पेंस से लगाव है उन्हें ये इंतजार अच्छा लग सकता है।

    Stranger Things (4)

    अगर आप सीरीज के फैन हैं तो वॉल्यूम 2 देख सकते हैं लेकिन अगर आप पूरी सीरीज साथ देखना चाहते हैं सिर्फ 5 दिन का इंतजार करना होगा। यानि 1 जनवरी को फिनाले बैटल के साथ सीरीज पूरी करना भी बुरा आइडिया नहीं है।

