Stranger Things 5 X Review: स्ट्रेंजर थिंग्स 5 ने Netflix पर मचाई धूम, वॉल्यूम 1 पर जनता ने सुनाया फैसला
Stranger Things 5 Review: हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया है। इस सीरीज के रिव्यू को लेकर अब सोशल मीडिया पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Stranger Things Season 5 Review: आखिरकार वो दिन आ गया, जिसका मनोरंजन जगत के फैंस पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। हॉलीवुड की बहुचर्चित वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netlfix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया गया है। शैतानी ताकत वैक्ना का सामने करने के लिए लिए एक बार फिर से इलेवन एंड टीम पूरी तरह से तैयार है।
इस बीच स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के वॉल्यूम 1 को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का एक्स रिव्यू क्या कहता है।
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 1 एक्स रिव्यू
वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। आज 27 नवंबर सुबह तड़के सुबह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम वन (Stranger Things 5 Vol 1) को रिलीज किया गया है और सीरीज के चाहने वालों ने इसे स्ट्रीम करना भी शुरू कर दिया है।
एक यूजर ने स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को लेकर एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है- अभी-अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला एपिसोड द क्राउल खत्म किया है, सच कहूं तो अहा हा मजा आ गया।
दूसरे यूजर ने लिखा है- होली सिट, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का चौथा एपिसोड देखा। भाई साहब वेब सीरीज की दुनिया में इससे बेहतरीन और कुछ नहीं देखा।
Two stranger things episodes down in season 5 and it's GREAT— Xnvy (@XnvyGz) November 27, 2025
एक अन्य यूजर ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज घोषित किया है। इस तरह से तमाम यूजर्स स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को लेकर एक्स हैंडल पर पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अपने पिछले सीजन की तरह इस बार भी ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हुई है। सुपरनेचुरल थ्रिलर ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है और रोमांचक सीन्स आपका दिल आसानी से जीत लेंगे।
वॉल्यूम 1 में चार एपिसोड
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में चार एपिसोड हैं, जिनकी अवधि एक घंटे या उससे ज्यादा समय की है। सीरीज के बाकी दो वॉल्यूम को बाद में रिलीज किया जाएगा। जिसके आधार पर दूसरे भाग में तीन एपिसोड और फाइनल वॉल्यूम में एक एपिसोड शामिल रहेगा।
