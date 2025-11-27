Stranger Things 5 X Review: स्ट्रेंजर थिंग्स 5 ने Netflix पर मचाई धूम, वॉल्यूम 1 पर जनता ने सुनाया फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Stranger Things Season 5 Review: आखिरकार वो दिन आ गया, जिसका मनोरंजन जगत के फैंस पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। हॉलीवुड की बहुचर्चित वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netlfix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया गया है। शैतानी ताकत वैक्ना का सामने करने के लिए लिए एक बार फिर से इलेवन एंड टीम पूरी तरह से तैयार है।

इस बीच स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के वॉल्यूम 1 को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का एक्स रिव्यू क्या कहता है। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 1 एक्स रिव्यू वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। आज 27 नवंबर सुबह तड़के सुबह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम वन (Stranger Things 5 Vol 1) को रिलीज किया गया है और सीरीज के चाहने वालों ने इसे स्ट्रीम करना भी शुरू कर दिया है।

कुल मिलाकर कहा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अपने पिछले सीजन की तरह इस बार भी ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हुई है। सुपरनेचुरल थ्रिलर ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है और रोमांचक सीन्स आपका दिल आसानी से जीत लेंगे।