Stranger Things 5: ओटीटी पर छिड़ेगा महा युद्ध, चंद घंटों बाद इंडिया में स्ट्रीम होगी स्ट्रेंजर थिंग्स 5?
Stranger Things Season 5: हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का नाम शामिल होता है। कुछ ही घंटों के बाद इस सीरीज को भारत में ओटीटी पर ऑनाइलन स्ट्रीम किया जाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाला है। हॉलीवुड की इस मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को लेकर इंडिया में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और हर कई मिली बॉबी ब्राउन स्टारर स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सुपरनेचुलर थ्रिलर के तौर पर अपने पिछले चार सीजन से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली स्ट्रेंजर थिंग्स 5 इंडिया में कब और कहां रिलीज की जाएगी, इसके बारे में आइए डिटेल्स में जानते हैं।
इंडिया में कहां आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स 5
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 हॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक है। अब इस सीरीज का फाइनल सीजन रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। 27 नवंबर सुबह 6:30 बजे से आपको ये सीरीज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आसानी से देखनो को मिल जाएगी।
ध्यान देने वाली बात ये है कि विदेशों में स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को 26 नवंबर यानी आज से ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। फाइनल चैप्टर को रोमांचक बनाने के लिए मेकर्स ने एक खास तरह की प्लानिंग की है, जिसके लिए हॉलिडे सीजन को मद्देनजर रखा गया। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को तीन भागों में बांटा गया है।
इस आधार पर आपको ये वेब सीरीज तीन अलग-अलग भाग में देखने को मिलेगी। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का वॉल्यूम 1 को 26 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगा। जबकि वॉल्यूम 2 को क्रिसमस इवनिंग 25 दिसंबर को रिलीज होगा और फाइनल वॉल्यूम को 1 जनवरी नई साल पर रिलीज किया जाएगा।
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 रिलीज डिटेल्स-
पहला भाग 4 एपिसोड- 26 नवंबर 2025
दूसरा भाग 3 एपिसोड- 25 दिसंबर 2025
फाइनल एपिसोड- 1 जनरी 2026
8 एपिसोड में स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कहानी
तीन वॉल्यूम और 8 एपिसोड के साथ इस बार स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कहानी देखने को मिलेगी। ये सीजन इस सीरीज का आखिरी सीजन है और इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स फ्रेंचाइजी का समापन हो जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इस हद तक दर्शकों का दिल जीतता है या नहीं।
