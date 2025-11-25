Language
    Mass Jathara On OTT: कब और कहां देखें रवि तेजा की मास एंटरटेनर, थिएटर के बाद अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:09 PM (IST)

    Mass Jathara On OTT: रवि तेजा स्टारर मास जथारा अक्टूबर में थिएटर में रिलीज होने के बाद OTT पर डेब्यू करने के लिए तैयार है। इस तेलुगु फिल्म में श्रीलीला भी हैं। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी मास जथारा?

    कब और कहां रिलीज होगी रवि तेजा की मास जथारा

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साउथ स्टार रवि तेजा के फैंस के लिए खुशखबरी है। क्योंकि उनकी एक्शन एंटरटेनर मास जथारा अब अपने OTT डेब्यू के लिए तैयार है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। खबर है कि जिस प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है उसने फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए थे, जो शुरुआती भरोसे और मजबूत डिजिटल डिमांड का संकेत है।

    कब और कहां रिलीज होगी मास जथारा

    31 अक्टूबर, 2025 को थिएटर में रिलीज हुई, मास जथारा को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन इसने आम सिनेमा के दर्शकों के बीच काफी चर्चा पैदा की, खासकर इसके एक्शन-हैवी डिजाइन और रवि तेजा की सिग्नेचर एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को लेकर। OTT रिलीज से अब उम्मीद है कि फिल्म को उन दर्शकों के बीच यह और भी चर्चा पैदा करेगी जो शायद इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए हों। फिल्म 28 नवंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी।

    क्या है फिल्म की कहानी

    कहानी लक्ष्मण भेरी (रवि तेजा) के बारे में है, जो एक अनाथ है और उसे उसके चाचा ने पाला है, जो वारंगल में रेलवे सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हैं। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका ट्रांसफर अदिविवरम में होता है। यह इलाका अपने बड़े पैमाने पर गांजा स्मगलिंग नेटवर्क के लिए बदनाम है। वहां, लक्ष्मण खुद को केजी रेड्डी नाम के एक ताकतवर सिंडिकेट के खिलाफ पाता है, जिसका रोल नवीन चंद्र ने किया है।

    टेंशन तब बढ़ जाता है जब लक्ष्मण कोलकाता जाने वाली एक बड़ी खेप को रोक लेता है, जिससे जमीन पर कब्जे के लिए एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। श्रीलीला ने तुलसी का रोल किया है, जो लक्ष्मण की लव इंटरेस्ट है, जो कहानी में रोमांटिक राहत और इमोशनल टेक्सचर जोड़ती है। एक कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर बनाई गई, मास जथारा में हाई-वोल्टेज फाइट सीक्वेंस, ड्रामैटिक टकराव और जबरदस्त गाने-बजाने के पल हैं, जो उन दर्शकों के लिए है जो मास सिनेमा देखना पसंद करते हैं।

