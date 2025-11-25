Mass Jathara On OTT: कब और कहां देखें रवि तेजा की मास एंटरटेनर, थिएटर के बाद अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साउथ स्टार रवि तेजा के फैंस के लिए खुशखबरी है। क्योंकि उनकी एक्शन एंटरटेनर मास जथारा अब अपने OTT डेब्यू के लिए तैयार है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। खबर है कि जिस प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है उसने फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए थे, जो शुरुआती भरोसे और मजबूत डिजिटल डिमांड का संकेत है।

कब और कहां रिलीज होगी मास जथारा 31 अक्टूबर, 2025 को थिएटर में रिलीज हुई, मास जथारा को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन इसने आम सिनेमा के दर्शकों के बीच काफी चर्चा पैदा की, खासकर इसके एक्शन-हैवी डिजाइन और रवि तेजा की सिग्नेचर एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को लेकर। OTT रिलीज से अब उम्मीद है कि फिल्म को उन दर्शकों के बीच यह और भी चर्चा पैदा करेगी जो शायद इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए हों। फिल्म 28 नवंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी।