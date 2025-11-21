Stranger Thing 5 Release: 26 नवंबर से Netflix पर होगा 'वैक्ना' का तांडव, 3 हिस्सों में रिलीज होगा पांचवा सीजन
Stranger Things 5 Release: OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवा सीजन छाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में दर्शकों को अब बस इंतजार है 26 नवंबर का, क्योंकि 26 नवंबर को पांचवे सीजन का फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा।
एंटरटेमेंट डेस्क, नई दिल्ली. OTT पर अगला हफ्ता धमाकेदार होने वाला है और धमाकेदार इसलिए भी क्योंकि जल्द ही स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवा (Stranger Things Season 5 Release) सीजन दस्तक देने आ रहा है। इस सीजन को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों ही इसका ट्रेलर आया तो लोगों के होश उड़ गए। ट्रेलर के बाद से ही अब लोगों को इसकी रिलीज का इंतजार है और अब लीजिए जल्द ही ये रिलीज के लिए तैयार है।
26 नवंबर पांचवे सीजन के साथ आएगी स्ट्रेंजर थिंग्स 5
दरअसल पहली बार मेकर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवे सीजन को 3 पार्ट्स में लाने का ऐलान किया है। पहले पार्ट में चार एपिसोड रिलीज किए जाएंगे जो 26 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट यानि वॉल्यूम 2 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और इस बार इसमें 3 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। आखिरी एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। यह एपिसोड US और कनाडा के कुछ सिनेमाघरों में भी दिखाया जाएगा और ये सिर्फ नए साल की वजह से होगा और महज कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाएगा।
क्या होगी इस बार की कहानी?
इस बार की कहानी में कुछ नए दिलचस्प मोड़ दिखाई देंगे। इस बार वेक्ना ने अपनी आर्मी बना ली है और अब वो एक बार फिर से हॉकिंस पर कब्जा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा हॉकिंस को क्वारंटाइन में डाल दिया गया है, और इलेवन और उसके दोस्त वेक्ना को रोकने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। वेक्ना अब षड्यंत्रो को रचने में लगा है और उसने फिर से विल को अपने कब्जे में कर लिया है। इस सीज़न में वेक्ना और अपसाइड डाउन के खिलाफ समूह की आखिरी लड़ाई दर्शक देखेंगे, जिसमें विल और वेक्ना का संबंध भी दिखेगा।
वहीं यह शो इस बार हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगू में भी रिलीज किया जाएगा, साथ ही पहले से ही दर्शकों ने इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना भी शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि Stranger Things 5 Netflix पर इस बार क्या धमाका करेगी।
