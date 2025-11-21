Stranger Thing 5 Release: 26 नवंबर से Netflix पर होगा 'वैक्ना' का तांडव, 3 हिस्सों में रिलीज होगा पांचवा सीजन

एंटरटेमेंट डेस्क, नई दिल्ली. OTT पर अगला हफ्ता धमाकेदार होने वाला है और धमाकेदार इसलिए भी क्योंकि जल्द ही स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवा (Stranger Things Season 5 Release) सीजन दस्तक देने आ रहा है। इस सीजन को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों ही इसका ट्रेलर आया तो लोगों के होश उड़ गए। ट्रेलर के बाद से ही अब लोगों को इसकी रिलीज का इंतजार है और अब लीजिए जल्द ही ये रिलीज के लिए तैयार है।

26 नवंबर पांचवे सीजन के साथ आएगी स्ट्रेंजर थिंग्स 5

दरअसल पहली बार मेकर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवे सीजन को 3 पार्ट्स में लाने का ऐलान किया है। पहले पार्ट में चार एपिसोड रिलीज किए जाएंगे जो 26 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट यानि वॉल्यूम 2 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और इस बार इसमें 3 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। आखिरी एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। यह एपिसोड US और कनाडा के कुछ सिनेमाघरों में भी दिखाया जाएगा और ये सिर्फ नए साल की वजह से होगा और महज कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाएगा।