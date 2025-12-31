Stranger Things 5 Finale: एक आखिरी बार... वेक्ना का सामना करेगा इलेवन, स्ट्रेंजर थिंग्स फिनाले का ट्रेलर रिलीज

Language
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 फिनाले का ट्रेलर रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल ओटीटी पर एक और बड़ा धमाका हुआ और ये धमाका किया स्ट्रेंजर थिग्स ने। इस सीरीज के लिए दर्शकों में कितनी दीवानगी है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज का इस बार पांचवा सीजन आया और इस सीजन को तीन भागों में रिलीज किया गया।

    पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम आ चुका है और अब बारी इसके फिनाले की है। हाल ही में स्ट्रेंजर थिंग्स फिनाले का ट्रेलर आया है, जिसमें कहानी में और नया दिलचस्प मोड़ आने वाला है।

    इलेवन करेगा वेक्ना का सामना

    अब स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 (Stranger Things 5 Trailer) के फिनाले के लिए सभी उत्साहित है। सीजन के आखिर में इस बार क्या होने वाला है ये सभी जानना चाहते हैं। वहीं हाल ही में सामने आए ट्रेलर में साफ नजर आया है कि इस बार वेक्ना और इलेवन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ट्रेलर की शुरूआत ही होप और एल की बातचीत के साथ होती है।

     जहां होप एल को कहते हैं कि अब तुम्हें एक आखिरी बार लड़ना होगा। आने वाले बेहतर दिनों के लिए लड़े, हॉकिन्स से बाहर की दुनिया के लिए लड़े और अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। इसके बाद सभी सीजन्स की झलक नजर आती है। आखिर में वेक्ना की झलक नजर आती है और फिर इस महायुद्ध के अंत की शुरूआत होती है।

    आपको बता दें कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचों सीजन्स को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। वहीं अब जब एक आखिरी लड़ाई होने जा रही है, तो ऐसे में फैंस भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं। रॉस डफर और मैट डफर ने इसे डायरेक्य किया है और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले भारत में 1 जनवरी को सुबह 6:30 बजे Netflix पर स्ट्रीम हो जाएगा।