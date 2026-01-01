Language
    Stranger Things 5 Finale Episode: वेक्ना की मौत के बाद इलेवन का क्या हुआ? लास्ट एपिसोड ने क्रैश किया नेटफ्लिक्स

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:31 AM (IST)

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले एपिसोड आखिरकार रिलीज हो गया है।

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले एपिसोड एक्स रिव्यू। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 क मोस्ट एंटीसिपेटेड एपिसोड द राइट अपसाइड (Stranger Things 5 Last Episode) रिलीज हो गया है। यह सीजन का आखिरी एपिसोड है जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था।

    31 दिसंबर को US और 1 जनवरी को भारत में रिलीज होने वाले स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फिनाले एपिसोड को देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए क्रैश हो गया था। खैर, सीजन का आखिरी एपिसोड देखकर यूजर्स खुश हुए या उदास, चलिए आपको सीरीज का एक्स रिव्यू और इसके स्पॉयलर के बारे में बताते हैं।

    वॉल्यूम 2 में दिखाया गया था कि वेक्ना अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए कमजोर बच्चों को अपने वश में कर लेता है। अब आखिरी एपिसोड में वेक्ना कैसे मरता है और क्या-क्या होता है... यह दिखाया गया है।

    वेक्ना की मौत से खुश नहीं यूजर्स

    हेनरी यानी वेक्ना की मौत आखिरी सीजन के फिनाले एपिसोड में हो गई है, लेकिन इसे जिस तरह से दिखाया गया है, उससे फैंस खुश नहीं हैं। वेक्ना की मौत को बहुत आसानी से दिखाया गया। वह फायर और गंस से मारा जाता है। एक यूजर ने इस एंडिंग को बहुत बुरा बताया है।

     

     

    एंडिंग से निराश हुए दर्शक

    एक यूजर ने लिखा, "मुझे लगता है कि आखिरी घंटे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था लेकिन उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। जो एंडिंग हमें मिली, हालांकि वह थोड़ी दुख भरी थी, लेकिन बहुत ही निराशाजनक थी। क्या तुम कह रहे हो कि सिर्फ एक ही इंसान मरा (जिसकी अगर सच कहूं तो किसी को परवाह नहीं थी)।"

     

    एक यूजर ने लिखा, "आखिरी एपिसोड बहुत बेकार था। लड़ाई इतनी आसानी से जीत ली गई। इलेवन का फैसला बहुत बेवकूफी भरा था। माइक को छोड़कर बाकी सबने 40 मिनट तक उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। हेनरी 15 साल के बच्चों को नहीं हरा पाया। कोई भी बड़ी मौत नहीं हुई।

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 3 का स्पॉयलर

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के फिनाले एपिसोड में वेक्ना की मौत हो जाती है। सीरीज में उसका एक इमोशनल पार्ट भी दिखााया गया है। हालांकि, वेक्ना की दुनिया बड़ी आसानी से तबाह होती दिखती है। आखिरी एपिसोड 2 घंटे का होता है और हाफ में ही वेक्ना का खात्मा हो गया। सीरीज की मेन कास्ट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वेक्ना के साथ दो और लोग मारे गए हैं। वो नाम हैं काली और इलेवन। काली को गोली लग जाती है और इलेवन खुद की कुर्बानी दे देती है। इलेवन को खोने से माइक टूट जाता है।

