Stranger Things 5 Volum 3 Release Date: वेक्ना का सामना करने को तैयार विल-इलेवन, कब और कहां देखें आखिरी एपिसोड?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रिलीज हो गया है। अब आखिरी एपिसोड का इंतजार है। तीन साल के इंतजार के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां और आखिरी सीजन आया जिसने ऑडियंस को क्रेजी कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेक्ना, विल और इलेवन समेत बाकी स्टार कास्ट की कहानी जिस तरह हॉकिन्स के इर्द-गिर्द घूमती है, उसको लेकर काफी क्रेज है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला और दूसरा वॉल्यूम तो रिलीज हो गया है, अब आपको बताते हैं कि वॉल्यूम 3 कब रिलीज हो रहा है।

थिएटर्स में भी देख सकेंगे वॉल्यूम 3 जैसा कि आपको मालूम हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला वॉल्यूम नवंबर में आउट हुआ था और वॉल्यूम 2 आज यानी 26 दिसंबर से स्ट्रीम हो रहा है। आखिरी एपिसोड में क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का आखिरी एपिसोड न केवल ओटीटी पर आएगा, बल्कि इसे थिएटर्स में भी रिलीज किया जाएगा।

भारत में कब आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले एपिसोड का धमाका नए साल पर होने वाला है। 31 दिसंबर को यह यूएस में रिलीज होगी। ओटीटी के साथ-साथ यह US के कुछ थिएटर्स में भी देखने को मिलेगा। यह भारत में नेटफ्लिक्स पर 1 जनवरी सुबह 6.30 बजे स्ट्रीम की जाएगी। आठवें एपिसोड का टाइटल द राइटसाइट अप है। फाइनल एपिसोड में तगड़ा क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, जिसको लेकर अभी से एक्साइटमेंट तेज हो गई है।