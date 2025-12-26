Language
    Stranger Things 5 Volum 3 Release Date: वेक्ना का सामना करने को तैयार विल-इलेवन, कब और कहां देखें आखिरी एपिसोड?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    Stranger Things Season 5 Volume 3 Release Date: स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसका वॉल्यूम 2 रिलीज हो गया है। अब जानते ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का आखिरी एपिसोड इस दिन होगा रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रिलीज हो गया है। अब आखिरी एपिसोड का इंतजार है। तीन साल के इंतजार के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां और आखिरी सीजन आया जिसने ऑडियंस को क्रेजी कर दिया।

    वेक्ना, विल और इलेवन समेत बाकी स्टार कास्ट की कहानी जिस तरह हॉकिन्स के इर्द-गिर्द घूमती है, उसको लेकर काफी क्रेज है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला और दूसरा वॉल्यूम तो रिलीज हो गया है, अब आपको बताते हैं कि वॉल्यूम 3 कब रिलीज हो रहा है।

    थिएटर्स में भी देख सकेंगे वॉल्यूम 3

    जैसा कि आपको मालूम हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला वॉल्यूम नवंबर में आउट हुआ था और वॉल्यूम 2 आज यानी 26 दिसंबर से स्ट्रीम हो रहा है। आखिरी एपिसोड में क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का आखिरी एपिसोड न केवल ओटीटी पर आएगा, बल्कि इसे थिएटर्स में भी रिलीज किया जाएगा। 

    Stranger things 5

    भारत में कब आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड?

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले एपिसोड का धमाका नए साल पर होने वाला है। 31 दिसंबर को यह यूएस में रिलीज होगी। ओटीटी के साथ-साथ यह US के कुछ थिएटर्स में भी देखने को मिलेगा। यह भारत में नेटफ्लिक्स पर 1 जनवरी सुबह 6.30 बजे स्ट्रीम की जाएगी। आठवें एपिसोड का टाइटल द राइटसाइट अप है। फाइनल एपिसोड में तगड़ा क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, जिसको लेकर अभी से एक्साइटमेंट तेज हो गई है। 

    Stranger Things

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के वॉल्यूम 2 में क्या हुआ?

    एक महीने बाद स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का वॉल्यूम 2 रिलीज हो गया और आते ही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। सातवें एपिसोड में दिखाया गया कि विल अपनी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा करता है। उसकी शक्तियां भी वेक्ना का सामना करने के लिए काम आने वाली है। वेक्ना ने बच्चों को एक जगह कैद कर लिया है। अब देखना होगा कि विल और इलेवन वेक्ना का सामना कैसे करते हैं।

