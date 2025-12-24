Language
    OTT पर Netflix की इस सीरीज ने 2025 में काटा गदर, 145.8 मिलियन व्यूज के साथ बनी नंबर 1

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    साल 2025 में कई बड़ी वेब सीरीज अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई, जिनमें से कई दर्शकों को पसंद आई और कुछ नापसंद। हालांकि, इन सभी बड़ी वेब सीरीज मे ...और पढ़ें

    OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी गई ये सीरीज/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में कई सीरीज और फिल्में ओटीटी और थिएटर में आई। इनमें से कुछ हिट हुईं और कुछ फ्लॉप। हालांकि, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'स्किड गेम्स-3' से लेकर 'वेडनेसडे सीजन 2' और 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' तक कई ऐसी सीरीज भी आईं, जिनके इंतजार में ग्लोबल ऑडियंस पलकें बिछाई बैठी थी।

    ये फेमस सीरीज के नए-नए सीजन रिलीज हुए और आते ही नेटफ्लिक्स पर कब्जा कर लिया। हालांकि, इनमें से एक वेब सीरीज ऐसी है, जिसे विदेशों के साथ-साथ भारत में भी काफी देखा गया और ये 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स (Netflix) की सीरीज बन गई। 2025 में नेटफ्लिक्स पर कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा देखी गई है, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    स्क्विड गेम्स 3 (Squid Games 3)

    नेटफ्लिक्स की कोरियन ड्रामा सीरीज 'स्क्विड गेम्स-3' इंडियन और विदेशी दोनों की ऑडियंस का फेवरेट था। इस सीरीज के तीन सीजन आए, जिनमें से पहले और दूसरे पार्ट को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। तीसरे पार्ट को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस से सबसे ज्यादा व्यूज पाने में ये सीरीज सफल रही। इस सीरज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर 145.8 मिलियन व्यूज मिले हैं और ये 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन चुकी है।

    अडोलेसेंस (Adolescence)

    ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा 'अडोलेंसेस' अपने पहले सीजन के साथ आया, जिसका निर्देशन फिलिप बरंतिनी ने किया। इस सीरीज की कहानी 13 साल के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका नाम जैमी मिलेर है, जो स्कूल में एक लड़की के मर्डर में गिरफ्तार होता है। इस सीरीज का हर एपिसोड आपको एक सेकंड के लिए कुर्सी छोड़ने नहीं देगा। इसे नेटफ्लिक्स पर 142.6 मिलियन व्यूज मिले हैं।

    वेडनेसडे 2 (Wednesday-2)

    सुपरनैचुरल मिस्ट्री कॉमेडी अमेरिकन सीरीज 'वेडनेसडे' भी साल 2025 में अपने दूसरे सीजन के साथ लौटी। ये सीरीज टेलीविजन कैरेक्टर वेडनेसडे एडम्स पर आधारित है। स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह इस सीरीज को भी दो पार्ट्स में रिलीज किया गया। जेन्ना ऑरटेज की वेडनेसडे के सीजन 2 को नेटफ्लिक्स पर 119.3 मिलियन व्यूज मिले।

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 (Stranger Things season 5)

    अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के पांचवें सीजन का फैंस को लंबे समय से इंतजार था, जिसके कुछ एपिसोड बीते महीने 26 नवंबर को रिलीज किए गए थे, इसके बचे हुए एपिसोड 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे। इस सीरीज के रिलीज होते ही इंटरनेट नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया था। इस सीरीज को तकरीबन 115.2 मिलियन व्यूज नेटफ्लिक्स पर मिले है।

    द नाइट एजेंट सीजन 2 (The Night Agent 2)

    अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज 'द नाइट एजेंट' का सीजन 2, इस साल 23 जनवरी को रिलीज किया गया था। 10 एपिसोड वाली इस सीरीज में गब्रिएल बासो, लुसिएन बुकानन, फोला इवांस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 94.1 मिलियन लोगों ने देखा।

