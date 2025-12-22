1 घंटा 48 मिनट की कोरियन ड्रामा ने Netflix पर डाला डेरा, टॉप-2 में ट्रेंड कर रही है नई फिल्म

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    कोरियन वेब सीरीज और मूवीज की भरमार ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है। हाल ही में नेटफ्लिस पर एक नई के ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया है, ...और पढ़ें

    नेटफ्लिक्स पर छाई ये के ड्रामा (फोटो क्रेडिट- IMDb)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। के ड्रामा का क्रेज भारत में काफी देखने को मिलता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आपको एक से बढ़कर एक कोरियन फिल्म और वेब सीरीज देखने को मिल जाएंगी, जो आपका मनोरंजन करने का पूरा दमखम रखती हैं। इस कड़ी में अब एक और नई के ड्रामा फिल्म शामिल हो रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    1 घंटा 48 मिनट की ये कोरियन मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    नेटफ्लिक्स पर इस के-ड्रामा का दबदबा

    मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमेशा से बेहतरीन के ड्रामा थ्रिलर लेते आया है। इस बार भी एक रोचक कहानी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, जो इंडियन ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है। गौर किया इस कोरियन फिल्म की स्टोरी की तरफ तो ये एक साई-फाईं सर्वाइवल थ्रिलर जॉनर की मूवी है, जिसमें एक मां की बहादुरी को दिखाया गया है। 

    फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट/नेटफ्लिक्स

    एक महिला है, जो एआई रिसर्चर की नौकरी करती है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने में रुचि रखते है। लेकिन उसकी जिदंगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है, जब उसके शहर में अचानक से सुनामी आ जाती है। पूरा शहर पानी में डूब जाता है और वह अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है। भयानक बाढ़ के बीच वह एक बिल्डिंग में फंस जाती है और वहां सर्वाइव करती है। 

    क्या वह लेडी और उसका बच्चा इस बाढ़ से बच पाती है या नहीं उसके लिए आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बीते शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म द ग्रेट फ्लड (The Great Flood) को देखना पड़ेगा। इस मूवी ओटीटी पर धड़ल्ले से देखा जा रहा है और इंडियन क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 

    टॉप-2 पर बनी हुई है द ग्रेट फ्लड

    कोरियन सिनेमा के मशहूर कलाकार किम दा मी, क्वोन यूं सियांग और पार्क हे सू स्टारर द ग्रेट फ्लड का नेटफ्लिक्स पर दबदबा बना हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मूवी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टॉप-2 पर ट्रेंड कर रही है। 

