Netflix पर आते छाई 2 घंटे 29 मिनट की मिस्ट्री थ्रिलर, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर हफ्ते ओटीटी पर कुछ ना कुछ रिलीज होता है लेकिन दर्शक अलग और दिलचस्प कंटेंट को ही हिट बनाते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के पास भी मूवी लवर्स के लिए मनोरंजन का खजाना है और इस खजाने में कई मोती ऐसे हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। हाल में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर के साथ भी ऐसा ही हुआ।

इंटेंस क्राइम ड्रामा से भरपूर फिल्म कहानी बंसल हवेली में हुई एक भयानक घटना के बाद शुरू होती है। जो एक रस्म जैसा अपराध लगता है, वह एक जटिल जांच में बदल जाता है जिसमें परिवार के राज, आस्था, सत्ता और भ्रष्टाचार शामिल हैं। यह धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी उन दर्शकों के लिए बनाई गई है जिन्हें डिटेल्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंटेंस क्राइम ड्रामा पसंद हैं।

क्या असल घटना से है प्रेरित? मेकर्स ने साफ किया है कि यह फिल्म किसी एक असल जिंदगी की घटना पर आधारित नहीं है। हालांकि, यह कई घटनाओं से प्रेरणा लेती है। फिल्म सीधे तौर पर 2018 के बुराड़ी मौतों का जिक्र करती है, जहां दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोग मरे हुए पाए गए थे। कुछ चीजें भारत में असल जिंदगी के इंडस्ट्रियल गैस लीक मामलों से भी मिलती-जुलती हैं, जिसमें रिहायशी इलाकों के पास जहरीली गैस फैलने से हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं। ये रेफरेंस कहानी को ज्यादा असली बनाते हैं, लेकिन कहानी काल्पनिक ही रहती है।

नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी फिल्म यह फिल्म है 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' (Raat Akeli Hai: The Bansal Murders)। यह फिल्म शुक्रवार 19 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और आते ही इसने नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर ली है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।