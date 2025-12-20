Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Netflix पर आते छाई 2 घंटे 29 मिनट की मिस्ट्री थ्रिलर, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    Netflix पर मूवी लवर्स के लिए मनोरंजन का भंडार है। रोमांस, सस्पेंस थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन, एडवेंचर सारे जॉनर की फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवे ...और पढ़ें

    Hero Image

    नेटफ्लिक्स पर आते ही छाई ये मिस्ट्री थ्रिलर 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर हफ्ते ओटीटी पर कुछ ना कुछ रिलीज होता है लेकिन दर्शक अलग और दिलचस्प कंटेंट को ही हिट बनाते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के पास भी मूवी लवर्स के लिए मनोरंजन का खजाना है और इस खजाने में कई मोती ऐसे हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। हाल में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर के साथ भी ऐसा ही हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटेंस क्राइम ड्रामा से भरपूर फिल्म

    कहानी बंसल हवेली में हुई एक भयानक घटना के बाद शुरू होती है। जो एक रस्म जैसा अपराध लगता है, वह एक जटिल जांच में बदल जाता है जिसमें परिवार के राज, आस्था, सत्ता और भ्रष्टाचार शामिल हैं। यह धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी उन दर्शकों के लिए बनाई गई है जिन्हें डिटेल्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंटेंस क्राइम ड्रामा पसंद हैं।

    RAAT (3)

    यह भी पढ़ें- Aryan Khan ने जीता पहला अवॉर्ड, बोले- शाह रुख खान के लिए नहीं...

    क्या असल घटना से है प्रेरित?

    मेकर्स ने साफ किया है कि यह फिल्म किसी एक असल जिंदगी की घटना पर आधारित नहीं है। हालांकि, यह कई घटनाओं से प्रेरणा लेती है। फिल्म सीधे तौर पर 2018 के बुराड़ी मौतों का जिक्र करती है, जहां दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोग मरे हुए पाए गए थे। कुछ चीजें भारत में असल जिंदगी के इंडस्ट्रियल गैस लीक मामलों से भी मिलती-जुलती हैं, जिसमें रिहायशी इलाकों के पास जहरीली गैस फैलने से हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं। ये रेफरेंस कहानी को ज्यादा असली बनाते हैं, लेकिन कहानी काल्पनिक ही रहती है।

    RAAT (1)

    नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी फिल्म

    यह फिल्म है 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' (Raat Akeli Hai: The Bansal Murders)। यह फिल्म शुक्रवार 19 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और आते ही इसने नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर ली है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

    RAAT (5)

    कौन सी है यह फिल्म

    फिल्म में मजबूत कलाकारों की टोली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही चित्रांगदा सिंह मीरा का किरदार निभाती हैं, जबकि राधिका आप्टे राधा के किरदार में नजर आती हैं। अन्य प्रमुख कलाकारों में दीप्ति नवल, इला अरुण, रेवती आशा केलूनी, रजत कपूर, संजय कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, श्रीधर दुबे और प्रियंका सेतिया शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- 25 रुपए की पहली सैलरी...विधवा की बेटी से शादी...अमिताभ संग जमी जोड़ी, सिनेमा के 'दद्दू' ओमप्रकाश की अनकही कहानी