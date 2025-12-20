Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aryan Khan ने जीता ने पहला अवॉर्ड, बोले- शाह रुख खान के लिए नहीं...

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    Aryan Khan Wins Best Debut Director Award: शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस साल बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। इस सीरीज ...और पढ़ें

    Hero Image

    साल के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर बने आर्यन खान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अपनी पहली डायरेक्टोरियल सीरीज़, द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए पहला अवॉर्ड मिला है। अवॉर्ड लेते समय आर्यन ने माना कि उन्हें भी अपने पिता की तरह अवॉर्ड पसंद हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आर्यन की स्पीच हुई वायरल

    शुक्रवार को एक इवेंट में आर्यन को 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अवॉर्ड सेरेमनी में आर्यन के साथ उनकी नानी, सविता छिब्बर भी थीं। अवॉर्ड लेते समय उनकी स्पीच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

    aryan khan (5)

    यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: Aryan Khan से लेकर राशा थडानी स्टार किड्स जिन्होंने 2025 बॉलीवुड डेब्यू से मचाया तहलका

    आर्यन को शाह रुख को डेडिकेट नहीं किया अवॉर्ड

    स्पीच में आर्यन ने कहा, 'सभी को गुड इवनिंग, सबसे पहले मैं अपने कलाकारों, क्रू और नेटफ्लिक्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्हें एक पहली बार के निर्देशक पर इतना भरोसा किया और मेरे साथ इतने प्यार, मेहनत और उत्साह के साथ काम किया। आज रात सभी विजेताओं को बधाई। ये मेरा पहला अवॉर्ड है और मुझे उम्मीद है कि मुझे और भी बहुत सारे अवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड बहुत पसंद हैं। लेकिन यह अवॉर्ड उनके लिए नहीं है। यह अवॉर्ड मेरी मां के लिए है क्योंकि मेरी मां मुझे हमेशा कहती हैं जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और गाली गालोच बिल्कुल नहीं और आज इन्हीं सब चीजों के लिए मुझे ये अवॉर्ड मिला है। मेरी मां को दुनिया की सबसे खुश महिला बनाने के लिए धन्यवाद और मुझे पता है कि आज घर जाके मुझे थोड़ी कम डांट पड़ेगी।'

    aryan khan (6)

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने मचाया था तहलका

    आर्यन ने 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स वेब सीरीज द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ डायरेक्टर के तौर पर शोबिज में कदम रखा। इस सैटिरिकल कॉमेडी में लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बंबा और बॉबी देओल लीड रोल में हैं, जिसे दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिले। इसमें अन्या सिंह, मोना सिंह और मनोज पाहवा भी अहम किरदारों में हैं। इस महीने की शुरुआत में आर्यन की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज, द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड को IMDb की 2025 की सबसे पॉपुलर इंडियन सीरीज भी चुना गया था।

    यह भी पढ़ें- कितना बदतमीज आदमी... मनोज पाहवा से Aryan Khan ने दिलवाई थी गाली, Shah Rukh Khan ने दी थी मंजूरी