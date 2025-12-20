Aryan Khan ने जीता ने पहला अवॉर्ड, बोले- शाह रुख खान के लिए नहीं...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अपनी पहली डायरेक्टोरियल सीरीज़, द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए पहला अवॉर्ड मिला है। अवॉर्ड लेते समय आर्यन ने माना कि उन्हें भी अपने पिता की तरह अवॉर्ड पसंद हैं।

आर्यन की स्पीच हुई वायरल शुक्रवार को एक इवेंट में आर्यन को 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अवॉर्ड सेरेमनी में आर्यन के साथ उनकी नानी, सविता छिब्बर भी थीं। अवॉर्ड लेते समय उनकी स्पीच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

आर्यन को शाह रुख को डेडिकेट नहीं किया अवॉर्ड स्पीच में आर्यन ने कहा, 'सभी को गुड इवनिंग, सबसे पहले मैं अपने कलाकारों, क्रू और नेटफ्लिक्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्हें एक पहली बार के निर्देशक पर इतना भरोसा किया और मेरे साथ इतने प्यार, मेहनत और उत्साह के साथ काम किया। आज रात सभी विजेताओं को बधाई। ये मेरा पहला अवॉर्ड है और मुझे उम्मीद है कि मुझे और भी बहुत सारे अवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड बहुत पसंद हैं। लेकिन यह अवॉर्ड उनके लिए नहीं है। यह अवॉर्ड मेरी मां के लिए है क्योंकि मेरी मां मुझे हमेशा कहती हैं जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और गाली गालोच बिल्कुल नहीं और आज इन्हीं सब चीजों के लिए मुझे ये अवॉर्ड मिला है। मेरी मां को दुनिया की सबसे खुश महिला बनाने के लिए धन्यवाद और मुझे पता है कि आज घर जाके मुझे थोड़ी कम डांट पड़ेगी।'