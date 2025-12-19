कितना बदतमीज आदमी... मनोज पाहवा से Aryan Khan ने दिलवाई थी गाली, Shah Rukh Khan ने दी थी मंजूरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अहम रोल में नजर आए मनोज पाहवा ने बताया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की शूटिंग के दौरान आर्यन खान के साथ उनके कुछ मतभेद हुए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में, पाहवा ने बताया कि वह शो में गाली-गलौज वाली भाषा के इस्तेमाल को लेकर हिचकिचा रहे थे। हालांकि, आर्यन खान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि शाहरुख खान ने यह सब पढ़ लिया है और इसे मंजूरी दे दी है।

आर्यन से हुई मनोज पाहवा की बहस मनोज पाहवा ने हाल ही में यूट्यूब चैनल 'खाने में क्या है' पर बताया, 'कुछ मौकों पर हमारी थोड़ी बहस भी हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैंने कहा इतनी गालियां यार, मतलब मुझे थोड़ी सी... कितना बदतमीज आदमी है'। इस पर आर्यन ने कहा, 'सर, मेरा यकीन कीजिए, यह अच्छा लगेगा। मुझ पर भरोसा कीजिए'।