    कितना बदतमीज आदमी... मनोज पाहवा से Aryan Khan ने दिलवाई थी गाली, Shah Rukh Khan ने दी थी मंजूरी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    Ba***ds Of Bollywood: मनोज पाहवा ने यह भी बताया कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में शाहरुख खान के लिए 'घंटे का बादशाह' कहने में उन्हें भी हिचकिचाहट हो रही थी। ...और पढ़ें

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन ने मनोज पाहवा से दिलवाई गाली

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अहम रोल में नजर आए मनोज पाहवा ने बताया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की शूटिंग के दौरान आर्यन खान के साथ उनके कुछ मतभेद हुए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में, पाहवा ने बताया कि वह शो में गाली-गलौज वाली भाषा के इस्तेमाल को लेकर हिचकिचा रहे थे। हालांकि, आर्यन खान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि शाहरुख खान ने यह सब पढ़ लिया है और इसे मंजूरी दे दी है।

    आर्यन से हुई मनोज पाहवा की बहस

    मनोज पाहवा ने हाल ही में यूट्यूब चैनल 'खाने में क्या है' पर बताया, 'कुछ मौकों पर हमारी थोड़ी बहस भी हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैंने कहा इतनी गालियां यार, मतलब मुझे थोड़ी सी... कितना बदतमीज आदमी है'। इस पर आर्यन ने कहा, 'सर, मेरा यकीन कीजिए, यह अच्छा लगेगा। मुझ पर भरोसा कीजिए'।

    शाह रुख खान ने अप्रूव किया था डायलॉग

    मनोज ने आगे बताया कि वह शाहरुख खान के लिए 'घंटे का बादशाह' कहने से भी झिझक रहे थे लेकिन वह आर्यन ही थे जिन्होंने उन्हें मना लिया। शाहरुख सर को बोला 'घंटे का बादशाह', मैंने बोला ऐसे थोड़ी यार... उन्होंने कहा, 'डैड ने स्क्रिप्ट पढ़ी है। आपके मुंह से गली बड़ी अच्छी लगती है। डैड ने बोला है ये रखना जरूर। मैंने कहा कि मैं शाहरुख को 'घंटे का बादशाह' कह रहा हूं, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, 'डैड ने स्क्रिप्ट पढ़ी है और गालियां दी हैं।

    द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को भारत में IMDb की 2025 की सबसे पॉपुलर सीरीज भी घोषित किया गया। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली सीरीज ने चार्ट में टॉप किया। इसे शाह रुख के बेटे आर्यन ने डायरेक्ट किया जो उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू भी था।

