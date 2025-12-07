एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर टीवी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जीजीभाई की भूमिका निभाने वाले मेहरजान माजदा तो आपको याद ही होंगे। एक्टर अब एक से दो हो चले हैं। उन्होंने जिंदगी के नए पड़ाव में कदम रखा है। मेहरज़ान माज़दा ने शादी कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें