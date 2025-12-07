The Ba***ds Of Bollywood के पॉपुलर एक्टर Meherzan Mazda ने रचाई शादी, शेयर की रोमांटिक फोटो
नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जीजीभाई का किरदार निभाने वाले एक्टर मेहरजान माजदा ने पारसी रीति-रिवाज से शादी कर ली है। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर टीवी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जीजीभाई की भूमिका निभाने वाले मेहरजान माजदा तो आपको याद ही होंगे। एक्टर अब एक से दो हो चले हैं। उन्होंने जिंदगी के नए पड़ाव में कदम रखा है। मेहरज़ान माज़दा ने शादी कर ली है।
अभिनेता शेयर की रोमांटिक तस्वीर
अभिनेता ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका रही नाओमी फेलफेली से पारंपरिक पारसी रीति-रिवाज से शादी की और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की। शादी की तस्वीर में मेहरजान प्यार से अपनी पत्नी के माथे पर चूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस जोड़े के विवाह समारोह में केवल परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए।
प्राइवेट लाइफ रखना पसंद करती हैं नाओमी
अपने कैप्शन में, अभिनेता ने लिखा, "मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वह पहला मैसेज भेजा... हे, मिसेज माजदा!" इस पोस्ट इंडस्ट्री और बाहर से कई सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। इंडो-ईरानी मूल की नाओमी फेलफेली अपनी निजी ज़िंदगी को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करती हैं।
इन फिल्मों में कर चुके हैं काम
मेहरजान मज़्दा ने टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक प्रभावशाली करियर बनाया है। वर्तमान में वो आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में लक्ष्य, बॉबी देओल, सहर बंबा, मनोज पाहवा और मोना सिंह के साथ नजर आए। इससे पहले उन्होंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, मॉडर्न लव मुंबई, ढाई किलो प्रेम और दास्तान-ए-मोहब्बत: सलीम अनारकली में यादगार अभिनय के साथ दर्शकों का दिल जीता।
