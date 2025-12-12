Language
    पाकिस्तानी एक्टर Alyy Khan ने आर्यन की सीरीज Ba***ds of Bollywood पर कसा तंज, कहा- 'ऐसी सड़क छाप भाषा...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:51 PM (IST)

    शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों ने सराहा, लेकिन पाकिस्तानी अभिनेता अली खान ने इस ...और पढ़ें

    अली खान ने की बैड्स ऑफ बॉलीवुड की आलोचना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान ने इस साल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'(The Ba***ds of Bollywood) सीरीज से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। दर्शकों ने सीरीज को इसकी बेबाक कहानी, व्यंग्यात्मक हास्य और दमदार अभिनय के लिए सराहा। लेकिन सभी इससे प्रभावित नहीं हुए। पाकिस्तानी अभिनेता अली खान, जिन्होंने शाहरुख के साथ 'डॉन 2' में काम किया था ने इसकी आलोचना की है।

    गालियां का बहुत इस्तेमाल हुआ - अली

    अली खान ने कहा कि उन्हें शो में गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल अटपटा और अनावश्यक लगा। ARY पॉडकास्ट पर बात करते हुए, अली खान ने कहा कि उन्होंने आर्यन की सीरीज देखी, लेकिन उसके लहजे से वे खुद को जोड़ नहीं पाए। उन्होंने कहा, 'हाल ही में मैंने आर्यन का काम देखा… मुझे बहुत अजीब लगा। एक तो आप इसे परिवार के साथ देख नहीं सकते क्योंकि भाषा बहुत ही अनुचित है। उस भाषा के इस्तेमाल का कोई औचित्य भी नहीं था। और जिस स्तर के लोग दिखाए गए थे, क्या वे ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं?'

     
     
     
    अलि ने कहा कि अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़े, तो उन्हें क्लोज-अप शॉट्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यानी केवल तभी जब आवश्यक हो और उनका वास्तविक प्रभाव हो। अभिनेता ने आगे कहा, "हर वाक्य में हो तो अजीब लगता है, बोरियत हो जाती है..."

    कौन-कौन से कलाकार आए नजर?

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, सहर बाम्बा, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, रजत बेदी, मेहरजान माजदा, दिविक शर्मा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, नेविल भरूचा, रोहित गिल और अरमान खेरा ने काम किया है।

