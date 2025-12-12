एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान ने इस साल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'(The Ba***ds of Bollywood) सीरीज से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। दर्शकों ने सीरीज को इसकी बेबाक कहानी, व्यंग्यात्मक हास्य और दमदार अभिनय के लिए सराहा। लेकिन सभी इससे प्रभावित नहीं हुए। पाकिस्तानी अभिनेता अली खान, जिन्होंने शाहरुख के साथ 'डॉन 2' में काम किया था ने इसकी आलोचना की है।

गालियां का बहुत इस्तेमाल हुआ - अली अली खान ने कहा कि उन्हें शो में गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल अटपटा और अनावश्यक लगा। ARY पॉडकास्ट पर बात करते हुए, अली खान ने कहा कि उन्होंने आर्यन की सीरीज देखी, लेकिन उसके लहजे से वे खुद को जोड़ नहीं पाए। उन्होंने कहा, 'हाल ही में मैंने आर्यन का काम देखा… मुझे बहुत अजीब लगा। एक तो आप इसे परिवार के साथ देख नहीं सकते क्योंकि भाषा बहुत ही अनुचित है। उस भाषा के इस्तेमाल का कोई औचित्य भी नहीं था। और जिस स्तर के लोग दिखाए गए थे, क्या वे ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं?'