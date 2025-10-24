The Ba***ds of Bollywood के बाद राज कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपरहीरो की कहानी को बड़े पर्दे पर लाएंगे Aaryan Khan?
अपनी पहली फिल्म,'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धूम मचाने के बाद आर्यन खान (Aaryan Khan) अपनी दूसरी निर्देशित सुपरहीरो फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि युवा निर्देशक राज कॉमिक्स पर आधारित एक बॉलीवुड सुपरहीरो यूनिवर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध कॉमिक किरदारों को सिनेमा में लाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'(The Ba***ds of Bollywood) को भरपूर सफलता मिली। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ तैयार हैं।
सुपरहीरोज पर आधारित होगी फिल्म
खबरों की मानें तो शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान अब मचअवेटेड सुपरहीरो यूनिवर्स के साथ बड़े पर्दे की ओर रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आर्यन खान राज कॉमिक्स के प्रशंसकों के पसंदीदा सुपरहीरो, जिनमें सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, डोगा आदि शामिल हैं को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "अपडेट- आरसी कॉमिक यूनिवर्स की पहली फिल्म सुपर कमांडो ध्रुव पर आधारित होगी - आर्यन खान x लक्ष्य एक बार फिर। - जनवरी 2026 में घोषणा - फिल्म फरवरी में फ्लोर पर जाएगी - दिसंबर में रिलीज की उम्मीद है। "
आर्यन ने मालिकों से कर ली है बातचीत
उन्होंने आगे लिखा, "आर्यन खान x राज कॉमिक्स - अभी तक, दो फिल्में फाइनल हो चुकी हैं। आर.सी. कॉमिक यूनिवर्स के लिए। एक सुपर कमांडो ध्रुव पर आधारित है और दूसरी डोगा पर। -डोगा की कास्टिंग और स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। आर्यन ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सालों से कोई नहीं कर पाया। वह गुप्ता बंधुओं (राज कॉमिक्स के मालिक) के बीच समझौता करवाने में कामयाब रहे।"
फाइनल हो गई है डील?
पोस्ट में आगे कहा गया है, "जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि दो गुप्ता बंधुओं संजय और मनोज के बीच झगड़ा है और दोनों ही अपने-अपने राज कॉमिक्स ब्रांड के मालिक हैं। इसीलिए कई फिल्म निर्माताओं ने इन कॉमिक्स पर फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन इस झगड़े के कारण असफल रहे। लेकिन आर्यन ने उनके साथ एक सफल डील कर ली है। यानी यह डील सिर्फ संजय गुप्ता के साथ है। दूसरे भाई मनोज ने फ़िल्मों के आईपी राइट्स पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उन्हें को-प्रोड्यूसर के रूप में लिस्ट किया जाएगा।"
woww, I was an avid reader of Raj Comics during my childhood and always wanted a movie on Super Commando Dhruva, Doga, Nagraj. This is a dream come true 🤌 https://t.co/lbXoOdijIv— sohom (@AwaaraHoon) October 19, 2025
फैंस ने जाहिर की खुशी
वहीं फैंस भी इस पर अपनी खुशी जाहिर करने में पीछे नहीं रहे। इस अफवाह पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "वाह! मैं बचपन में राज कॉमिक्स का बहुत शौकीन था और हमेशा से सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा और नागराज पर एक फिल्म चाहता था। यह तो सपना सच होने जैसा है।" इसकी अनाउंसमेंट दिसंबर 2025 में की जा सकती है।
