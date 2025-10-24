एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'(The Ba***ds of Bollywood) को भरपूर सफलता मिली। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ तैयार हैं।

