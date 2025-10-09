एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। राघव जुयाल (Raghav Juyal) ने आर्यन खान (Aaryan Khan) की लेटेस्टरिलीजबैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba**ds of Bollywood) में परवेज का किरदार निभाया था।ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई थी और इसके लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई। राघव को उनके जॉलीनेचर के लिए जाना जाता है और सीरीज में भी उनका यही रूप निखर कर आया है।

एक्टर के कमेंट ने खींचा ध्यान अब लग रहा है कि एक्टर के हाथ एक और नई फिल्म लग गई है। दरअसल राघव ने साईमांजरेकर की फोटो पर एक ऐसा कमेंट किया जिसने ऑडियंस को हैरान कर दिया है।

किस एक्ट्रेस के साथ आएंगे नजर? खबरों की मानें तो राघव और सई एक रोमांटिक फिल्म में साथ आने वाले हैं। न्यूज 18 की खबर के अनुसार राघव और साई एकदम फ्रेश जोड़ी होगी जिसे कास्ट किया जाएगा। ये लोग रोमांस और सस्पेंस का एलिमेंट जोड़ेंगे। दोनों की केमिस्ट्री शानदार होगी।