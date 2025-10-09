Language
    The The Ba**ds of Bollywood के बाद राघव जुयाल के हाथ लगी नई फिल्म, सलमान खान की एक्ट्रेस के साथ आएंगे नजर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    अभिनेता राघव जुयाल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड'की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। अब खबर है कि एक्टर बहुत जल्द एक नई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान के साथ दबंग 3 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस होंगी।

    राघव जुयाल अगली फिल्म में किस एक्ट्रेस के साथ नजर आएंगे (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। राघव जुयाल (Raghav Juyal) ने आर्यन खान (Aaryan Khan) की लेटेस्टरिलीजबैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba**ds of Bollywood) में परवेज का किरदार निभाया था।ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई थी और इसके लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई। राघव को उनके जॉलीनेचर के लिए जाना जाता है और सीरीज में भी उनका यही रूप निखर कर आया है।

     एक्टर के कमेंट ने खींचा ध्यान

    अब लग रहा है कि एक्टर के हाथ एक और नई फिल्म लग गई है। दरअसल राघव ने साईमांजरेकर की फोटो पर एक ऐसा कमेंट किया जिसने ऑडियंस को हैरान कर दिया है।

     क्या था राघव जुयाल का कमेंट?

    राघव जुयाल ने साईमांजरेकर की फोटो पर कमेट करते हुए उन्हें शूटिंग पर ब्यूटीप्रोडक्ट्स लाने के लिए चिढ़ाया था। राघव रे इस कमेंट ने प्रशंसकों में उत्सुकता पैदा कर दी है। दरअसल सई ने एक ब्यूटीरील पोस्ट की जिसके नीचे राघव ने लिखा - "शूट पर ले आना ये सब"। इस कमेंट दर्शकों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि दोनों जल्द ही पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं।

     किस एक्ट्रेस के साथ आएंगे नजर?

    खबरों की मानें तो राघव और सई एक रोमांटिक फिल्म में साथ आने वाले हैं। न्यूज 18 की खबर के अनुसार राघव और साई एकदम फ्रेश जोड़ी होगी जिसे कास्ट किया जाएगा। ये लोग रोमांस और सस्पेंस का एलिमेंट जोड़ेंगे। दोनों की केमिस्ट्री शानदार होगी।

     कैसे किया इमरान वाला सीन

    हाल ही में न्यूज 18 शोशाके साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में, राघव ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इमरानहाशमी के साथ अपने वायरलसीन पर खुलकर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि वह ऑडियंस के रिस्पॉन्स से फूले नहीं समा रहे और काफी खुश हैं कि इस दृश्य ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया। उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने और आर्यन ने इसी की उम्मीद की थी। मैंने वास्तव में खुद पर कड़ी मेहनत की और कुछ नया बनाया। बहुत मजा आया मुझे। इमरान सर आए और वोसीन हुआ, मैं रोने भी लग गया सीन में! और वो बनते बनते बन गया ऐसा सीन बहुत ही दिल से किया मैंने।" 

