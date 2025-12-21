Eko OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी संदीप प्रदीप की मिस्ट्री थ्रिलर? बॉक्स ऑफिस पर 'इको' ने मचाया है गदर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किष्किंधा कांडम के डायरेक्टर दिंजिथ अय्याथन की मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर एको, जब 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो उसके पास कोई स्ट्रीमिंग पार्टनर नहीं था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। करीब 5 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बन गई। अब सुनने में आया है कि मेकर्स ने एक स्ट्रीमिंग डील कर ली है।

कब और कहां रिलीज होगी इको रिपोर्ट्स के मुताबिक Eko को Netflix ने खरीद लिया है और यह जल्द ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। चूंकि दिंजिथ की किष्किंधा कांडम JioHotstar पर है, इसलिए पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि Eko भी वहीं जा सकती है। फिल्म टीम और प्लेटफॉर्म ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, स्ट्रीमर ने टीम से संपर्क किया था और डील को सफलतापूर्वक फाइनल कर लिया। अगर यह सच है, तो Eko की OTT रिलीज ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसे थिएटर में रिलीज हुए 4 हफ्ते पूरे होने वाले हैं।