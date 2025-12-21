Language
    Eko OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी संदीप प्रदीप की मिस्ट्री थ्रिलर? बॉक्स ऑफिस पर 'इको' ने मचाया है गदर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    Eko OTT Release Date: दिनजिथ अय्याथन की फिल्म जो 21 नवंबर को रिलीज हुई थी और जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। बॉक्स ऑफि ...और पढ़ें

    कब और कहां रिलीज होगी इको मूवी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किष्किंधा कांडम के डायरेक्टर दिंजिथ अय्याथन की मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर एको, जब 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो उसके पास कोई स्ट्रीमिंग पार्टनर नहीं था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। करीब 5 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बन गई। अब सुनने में आया है कि मेकर्स ने एक स्ट्रीमिंग डील कर ली है।

    कब और कहां रिलीज होगी इको

    रिपोर्ट्स के मुताबिक Eko को Netflix ने खरीद लिया है और यह जल्द ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। चूंकि दिंजिथ की किष्किंधा कांडम JioHotstar पर है, इसलिए पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि Eko भी वहीं जा सकती है। फिल्म टीम और प्लेटफॉर्म ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, स्ट्रीमर ने टीम से संपर्क किया था और डील को सफलतापूर्वक फाइनल कर लिया। अगर यह सच है, तो Eko की OTT रिलीज ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसे थिएटर में रिलीज हुए 4 हफ्ते पूरे होने वाले हैं।

    अब तक फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन यह दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज होगी। मुख्य रूप से इडुक्की में शूट की गई इको को बहुल रमेश ने लिखा था। फिल्म में मुजीब मजीद का संगीत है और इसे इसके अनोखे माहौल, शानदार विज़ुअल्स, लेयर्ड कहानी और दमदार क्लाइमेक्स के लिए खूब सराहा गया है, भले ही इसे धीमी गति की फिल्म बताया गया हो। फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनी थी और इसने 44 करोड़ रुपये का कलेक्शन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    यह फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो केरल-कर्नाटक बॉर्डर की पहाड़ियों में कुरियाचन नाम के एक मशहूर, रहस्यमयी कुत्ते के ब्रीड की तलाश के बारे में है। यह वफादारी, कंट्रोल और सुरक्षा और पाबंदी जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती है। इसमें दुर्लभ कुत्ते और मलेशिया से एक रहस्यमयी कनेक्शन शामिल है, यह सब शानदार विजुअल्स और एक लेयर्ड कहानी के जरिए बताया गया है। यह फिल्म एनिमल ट्रायोलॉजी का हिस्सा है जिसमें पहले 'किश्किंधा कांडम' और 'केरल क्राइम फाइल्स सीजन 2' बनाया जा चुका है। 

