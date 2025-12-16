2025 में मलयालम सिनेमा का रहा दबदबा, 5 फिल्मों को मिली टॉप की IMDb रेटिंग, OTT पर देखें यहां
Year Ender 2025: साल का अंत नजदीक है और इस आधार पर आज हम आपको मलयालम सिनेमा की उन पांच चुनिंदा मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको 2025 में आईएम ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में साउथ सिनेमा की तरफ से मलयालम फिल्मों का काफी बोलबला देखने को मिला। बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी पर मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज ने अपनी धाक जमाई और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।
इस आधार पर हम आपको 2025 की पांच ऐसी फिल्मों के नाम बताने जा रहे हैं, जिनको इंटरनेट मूवी डेटाबेस यानी आईएमडीबी (IMDb) की तरफ से टॉप की रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं कि वे मूवीज कौन सी हैं और ओटीटी पर आप उन्हें कहां देख सकते हैं।
एको (Eko)
मलयालम भाषा की रहस्यमय थ्रिलर फिल्म एको का साल 2025 में काफी दबदबा देखने को मिला। सिनेमाघरों में ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली एको कमर्शियल तौर पर भी सफल रही थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 8.3/10 की सबसे अधिक रेटिंग मिली। हालांकि, अभी एको को ओटीटी पर रिलीज नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर इसे दिसंबर के अंत रिलीज किया जा सकता है।
रेखाचित्रम (Rekhachithram)
जोफिन टी. चाको के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म रेखाचित्रम ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं। बतौर क्राइम थ्रिलर इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। रेखाचित्रम को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म एयरटेल एक्स्ट्रीम पर ऑनलाइन देख सकते हैं। गौर किया जाए इसकी आईएमडीबी रेटिंग की तरफ तो वह 7.9/10 है।
लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा (Lokah Chapter 1- Chandra)
2025 की मलयालम सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो फिल्म लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा का नाम शामिल है। इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.7/10 रेटिंग मिली है। लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर देखा जा सकता है।
थुडारम (Thudarum)
मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म थुडारम का नाम इस लिस्ट से भला कैसे बाहर रखा जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.5/10 की रेटिंग हासिल हुई है। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी।
ऑफिर ऑन ड्यूटी (Officer On Duty)
एक्शन और क्राइम थ्रिलर के तौर पर इस साल मलयालम मूवी ऑफिर ऑन ड्यूटी ने सभी का भरपूर मनोरंजन किया। बेहतरीन कहानी के दम पर इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.5/10 की रेटिंग हासिल हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे आसानी से देखा जा सकता है।
