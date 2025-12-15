Language
    Upcoming Releases: इस वीक दिखेगा मनोरंजन का महासंग्राम, थिएटर्स से OTT तक रिलीज होगी ये नई मूवीज और सीरीज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    OTT Release This Week: हर हफ्ते ओटीटी से लेकर थिएटर्स तक नई फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 21 ...और पढ़ें

    Hero Image

    हफ्तेभर रिलीज होंगे ये थ्रिलर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Theatre To OTT Release This Week: पिछले हफ्तों की तरह दिसंबर का तीसरा सप्ताह मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। 15 से लेकर 21 दिसंबर तक कई मोस्ट अवेटेड मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा।

    इस बीच हम आपके लिए इस वीक की लेटेस्ट रिलीज लिस्ट लेकर आए हैं, जिनमें एक से बढ़कर फिल्म और सीरीज के नाम शामिल हैं। 

    थामा (Thamma)

    अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमजेन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 16 दिसंबर यानी मंगलवार से ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि इसी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी पहले से रेंट फॉर्मेट में मौजूद थी। 

    ottthisweek (1)

    फॉल आउट 2 (Fallout S2)

    साइंस और एक्शन फिक्शन ड्रामा हॉलीवुड की फेमस वेब सीरीज फॉल आउट का सीजन 2 इस हफ्ते में ओटीटी पर रिलीज होना है। 17 दिसंबर को इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया जाएगा। 

    ottthisweek

    एमिली इन पेरिस सीजन 5 (Emily In Paris Season 5)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लंबे समय से रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज एमिली इन पेरिस दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती आ रही है। अब इस सीरीज का पांचवा सीजन आ रहा है, जिसे 18 दिसंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ही स्ट्रीम किया जाएगा। 

    ottreleasethisweek (3)

    दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (Durlabh Prasad Ki Dusri Shaadi)

    अभिनेता संजय मिश्रा और माहिमा चौधरी की रोम-कॉम मूवी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी आने वाले शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। 

    ottreleasethisweek (2)

    अवतार: फायर एंड एश (Avatar: Fire And Ash)

    इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज हॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म अवतार की तीसरी किस्त अवतार- फायर एंड एश है। निर्देशक जैम्स केमरून की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को 19 दिसंबर फ्राइडे को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    ottreleasethisweek

    मिसेज देशपांडे (Mrs. Deshpande)

    हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अब बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार आपको वह सीरियल किलर के किरदार में नजर आएंगी। माधुरी की अपकमिंग सीरीज मिसेज देशपांडे को 19 दिसंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम किया जाएगा।

    ottreleasethisweek (1) 

    रात अकेली है 2 (Raat Akeli 2)

    साल 2020 में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म रात अकेली है को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। अब 5 साल बाद इस मूवी का सीक्वल आ रहा है, जिसमें नवाज एक नए केस की गुत्थी सुलझाते हुए दिखाई देंगे। ये फिल्म 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगी। 

    upcomingreleases

    फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 (Four More Shots Please 4)

    पिछले तीन सीजन के दम पर ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली पॉपुलर वेब सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज अपने चौथे सीजन के जरिए वापसी करने जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर इस सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।

    newottrelease

