    Ek Deewane Ki Deewaniyat On Ott: कब और कहां स्ट्रीम होगी हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की लव स्टोरी?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: हर्षवर्द्धनराणे और सोनमबाजवा की हिटरोमांटिक ड्रामा थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए त ...और पढ़ें

    एक दीवाने की दीवानियत ओटीटी रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क , नई दिल्ली। क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिलने के बावजूद, मिलाप जवेरी द्वारा डायरेक्ट और जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखी गई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफि कमाया। फिल्म ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया और दुनिया भर में 112 करोड़ का शानदारकलेक्शन किया, जिसमें हर्षवर्धनराणे और सोनमबाजवा ने मुख्य भूमिकाए निभाईं। ग्लोबलकलेक्शन के आधार पर, इसके परफॉर्मेंस ने इसे 2025 की टॉप हिंदी फिल्मों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी।

    क्या है फिल्म की कहानी

    कहानी एक प्रभावशाली राजनेता, राणे के विक्रमादित्य भोंसले और एक्ट्रेस बाजवा की अदा रंधावा के बीच के बहुत ही ड्रामेटिक रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी प्यार के अंधेरे पहलू को दिखाती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भोंसले की दीवानगी एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है जो अदा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दखल देती है। कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, जिसमें भावनाओं पर कंट्रोल, जुनून और पावर को लेकर टकराव होता है।

    कब और कहां होगी स्ट्रीम

    एक दीवाने की दीवानियत को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि, क्रिटिक्स ने अक्सर फिल्म के पॉपुलर म्यूजिक और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस, खासकर राणे की एक्टिंग की तारीफ की। एक दीवाने की दीवानियत एक रोमांस ड्रामा है जिसका डिजिटलप्रीमियर 16 दिसंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर होगा। यह दिवाली के शुभ मौके पर, 21 अक्टूबर, 2025 को थिएटर में रिलीज हुई थी।

    सपोर्टिंग कास्ट में शाद रंधावा संजय के रोल में, सचिन खेडेकर गणपतराव भोंसले के रोल में, अनंत नारायण महादेवन मिस्टर रंधावा के रोल में और राजेश खेरा रहेजा के रोल में हैं। 

