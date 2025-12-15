Ek Deewane Ki Deewaniyat On Ott: कब और कहां स्ट्रीम होगी हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की लव स्टोरी?

एंटरटेनमेंट डेस्क , नई दिल्ली। क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिलने के बावजूद, मिलाप जवेरी द्वारा डायरेक्ट और जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखी गई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। फिल्म ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया और दुनिया भर में ₹112 करोड़ का शानदारकलेक्शन किया, जिसमें हर्षवर्धनराणे और सोनमबाजवा ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। ग्लोबलकलेक्शन के आधार पर, इसके परफॉर्मेंस ने इसे 2025 की टॉप हिंदी फिल्मों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी।

