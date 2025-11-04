Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 15: चढ़ता ही जा रहा है 'एक दीवाने की दीवानियत' का बुखार, मंगलवार को बरसी कृपा
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 15: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। हालांकि दूसरे सोमवार यानी कल फिल्म ने गिरावट दर्ज की लेकिन आज फिर से फिल्म की कमाई का गणित बदल गया है। आइए जानते हैं फिल्म की 15वें दिन की कमाई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे स्टारर 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक दमदार प्रदर्शन साबित हुई। थामा जैसी बड़ी फिल्म के साथ कड़ी टक्कर के बावजूद, जिसके स्क्रीन्स की संख्या तिगुनी थी, फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस रोमांटिक ड्रामा ने 9 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की और दुनियाभर में जल्द ही ₹100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। फिल्म का पहले हफ्ते का घरेलू कलेक्शन 50 करोड़ पार कर गया था वहीं अब दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15
एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे रविवार को 3.75 करोड़ का बिजनेस किया था लेकिन सोमवार को इसके कलेक्शन में 56 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसके साथ फिल्म का कलेक्शन 1.65 करोड़ रुपये हुआ। वहीं अब दूसरे मंगलवार को भी फिल्म ने 1.64 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म का अब का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 67.69 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
हर्षवर्धन राणे की फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 89 करोड़ रुपये कमाए हैं। जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 10.75 करोड़ रुपये रहा। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 78.25 करोड़ रुपये हुआ है। हालांकि यह 14 दिनों का कलेक्शन है 15वें दिन का कलेक्शन आना अभी बाकी है।
एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने लीड रोल प्ले किया है। यह फिल्म आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी थामा के साथ दीवाली पर 21 अक्टूबर को रिलीज हुई। इन दो फिल्मों के अलावा थिएटर में द ताज स्टोरी और बाहुबली द एपिक चल रही है।
