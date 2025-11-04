Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 15: चढ़ता ही जा रहा है 'एक दीवाने की दीवानियत' का बुखार, मंगलवार को बरसी कृपा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे स्टारर 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक दमदार प्रदर्शन साबित हुई। थामा जैसी बड़ी फिल्म के साथ कड़ी टक्कर के बावजूद, जिसके स्क्रीन्स की संख्या तिगुनी थी, फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस रोमांटिक ड्रामा ने 9 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की और दुनियाभर में जल्द ही ₹100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। फिल्म का पहले हफ्ते का घरेलू कलेक्शन 50 करोड़ पार कर गया था वहीं अब दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

हर्षवर्धन राणे की फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 89 करोड़ रुपये कमाए हैं। जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 10.75 करोड़ रुपये रहा। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 78.25 करोड़ रुपये हुआ है। हालांकि यह 14 दिनों का कलेक्शन है 15वें दिन का कलेक्शन आना अभी बाकी है।