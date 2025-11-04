UAI में क्यों नजरबंद हैं Celina Jately के भाई? एक्ट्रेस ने लगाई मदद की गुहार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने भाई के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। सेलिना के भाई, मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली, 2024 से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं। हाल ही में सेलिना ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अदालत से अनुरोध किया कि वह भारतीय अधिकारियों को उनके भाई को आवश्यक कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस सेलिना का आरोप है कि उनके भाई को एक साल से ज्यादा समय से बिना उचित देखभाल और कम्यूनिकेशन के संयुक्त अरब अमीरात में रखा गया है। उनका दावा है कि उन्हें सितंबर 2024 से हिरासत में रखा गया है, बिना किसी कानूनी प्रतिनिधित्व या चिकित्सा सहायता के और वह महीनों से उनसे बात नहीं कर पाई हैं। सेलिना के अनुरोध पर अदालत ने विदेश मंत्रालय को नोटिस भेजकर चार हफ्तों के भीतर स्थिति की जानकारी मांगी है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय की है।

सेलिना जेटली ने अनुरोध किया है कि विदेश मंत्रालय उनके भाई के लिए प्रभावी कानूनी सुविधा प्रदान करे। वे कई महीनों से अपने भाई से बात नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि बंदी के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके लिए बेसिक सुविधा और कम्यूनिकेशन प्रदान किए जाएं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस अनुरोध पर गौर किया और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।