UAI में क्यों नजरबंद हैं Celina Jately के भाई? एक्ट्रेस ने लगाई मदद की गुहार
बॉलीवुड एक्ट्रेस Celina Jately ने यूएई में नजरबंद अपने रिटायर्ड मेजर भाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को नोटिस भेज जवाब मांगा है। पढ़ें आखिर क्यों यूएई में नजरबंद हैं एक्ट्रेस के भाई?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने भाई के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। सेलिना के भाई, मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली, 2024 से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं। हाल ही में सेलिना ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अदालत से अनुरोध किया कि वह भारतीय अधिकारियों को उनके भाई को आवश्यक कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस
सेलिना का आरोप है कि उनके भाई को एक साल से ज्यादा समय से बिना उचित देखभाल और कम्यूनिकेशन के संयुक्त अरब अमीरात में रखा गया है। उनका दावा है कि उन्हें सितंबर 2024 से हिरासत में रखा गया है, बिना किसी कानूनी प्रतिनिधित्व या चिकित्सा सहायता के और वह महीनों से उनसे बात नहीं कर पाई हैं। सेलिना के अनुरोध पर अदालत ने विदेश मंत्रालय को नोटिस भेजकर चार हफ्तों के भीतर स्थिति की जानकारी मांगी है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय की है।
सेलिना ने लिखा इमोशनल पोस्ट
सुनवाई के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपने भाई के साथ दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक मैसेज शेयर किया। सेलिना ने लिखा, 'एक सैनिक के लिए खड़े होना मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से आशा की एक किरण। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। उनके भाई, मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली, 2024 से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि भारतीय अधिकारी उनके भाई, जो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं, को आवश्यक कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करें।
सेलिना जेटली ने अनुरोध किया है कि विदेश मंत्रालय उनके भाई के लिए प्रभावी कानूनी सुविधा प्रदान करे। वे कई महीनों से अपने भाई से बात नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि बंदी के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके लिए बेसिक सुविधा और कम्यूनिकेशन प्रदान किए जाएं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस अनुरोध पर गौर किया और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यूएई में क्यों नजरबंद हैं सेलिना के भाई?
सोमवार की सुनवाई के दौरान केंद्र की वकील निधि रमन ने अदालत को बताया कि विक्रांत जेटली को "एक मामले" के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और विदेश मंत्रालय उनकी पत्नी के संपर्क में है। रमन ने आगे बताया कि विक्रांत को संयुक्त अरब अमीरात में कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया है, हालांकि मामले के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय सेना अधिकारी विक्रांत जेटली 2016 से यूएई में रह रहे हैं और वह MATITI ग्रुप में कार्यरत थे, जो ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी और जोखिम प्रबंधन सेवाओं से जुड़ी एक फर्म है।
