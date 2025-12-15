Language
    7 एपिसोड वाली नई सीरीज क्राइम थ्रिलर में निकली सबकी बाप, IMDb से मिली 7.8 की टॉप रेटिंग

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक 7 एपिसोड वाली नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है। जिसका जॉनर क्राइम थ्रिलर है। मौजूदा समय में इस सीरीज की चर्चा हर तर ...और पढ़ें

    ओटीटी पर छाई ये साउथ वेब सीरीज (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को ओटीटी पर कई मोस्ट अवेटेड मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया गया। जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही है। इनमें एक वेब सीरीज ऐसी भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, मगर क्राइम थ्रिलर के मामले में 7 एपिसोड वाली ये सीरीज सबकी बाप निकली है। 

    सीरीज की कहानी सस्पेंस से भरपूर है, जो अंत तक आपको बांधकर रखेगी। आलम ये है कि अपने स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तमिल सिनेमा की इस वेब सीरीज का कब्जा बना हुआ है और ये मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है-

    क्राइम थ्रिलर वाली बेहतरीन सीरीज

    5 दिसंबर को एक तरफ सिनेमाघरों में फिल्म धुरंधर को रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तहलका मचा रखा। ठीक उसी तारीख को ओटीटी पर एक साउथ वेब सीरीज को भी ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जो फिलहाल ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी हुई है। जिस सीरीज के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसमें एक छोटे से गांव की कहानी को दिखाया गया है, एक फार्मासिस्ट अपने बीमार नाती को बचाने में लगा हुआ है। 

    Kuttram Purindhavanott

    इस शख्स के पड़ोस में एक शराबी शख्स का कत्ल हो जाता है और एक बच्ची लापता हो जाती है। अब उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले कातिल और लड़की को किडनैप करने वाला कौन है। वह पुलिस को किस तरह से चमका देता है, ये देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। पहले तीन एपिसोड आपको वेब सीरीज की कहानी का सार समझाएंगे और बाकी 4 एपिसोड आपको स्क्रीन के सामने से हिलने नहीं देंगे। 

    KuttramPurindhavan

    इस सीरीज का नाम कुट्ट्रम पुरिंधवन - द गिल्टी वन (Kuttram Purindhavan) है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony Liv) पर हाल ही में ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर के तौर पर फिलहाल कुट्ट्रम पुरिंधवन का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 

    आईएमडीबी से मिली पॉजिटिव रेटिंग

    कुट्ट्रम पुरिंधवन की शानदार कहानी का अंदाजा आप इसकी पॉजिटिव आईएमडीबी रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। इस सीरीज को 7.8/10 की टॉप की रेटिंग मिली है। सही मायनों में कहा जाए तो कुट्ट्रम पुरिंधवन इस साल की सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज बन चुकी है। 

