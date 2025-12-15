7 एपिसोड वाली नई सीरीज क्राइम थ्रिलर में निकली सबकी बाप, IMDb से मिली 7.8 की टॉप रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को ओटीटी पर कई मोस्ट अवेटेड मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया गया। जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही है। इनमें एक वेब सीरीज ऐसी भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, मगर क्राइम थ्रिलर के मामले में 7 एपिसोड वाली ये सीरीज सबकी बाप निकली है।

सीरीज की कहानी सस्पेंस से भरपूर है, जो अंत तक आपको बांधकर रखेगी। आलम ये है कि अपने स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तमिल सिनेमा की इस वेब सीरीज का कब्जा बना हुआ है और ये मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है-

क्राइम थ्रिलर वाली बेहतरीन सीरीज 5 दिसंबर को एक तरफ सिनेमाघरों में फिल्म धुरंधर को रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तहलका मचा रखा। ठीक उसी तारीख को ओटीटी पर एक साउथ वेब सीरीज को भी ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जो फिलहाल ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी हुई है। जिस सीरीज के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसमें एक छोटे से गांव की कहानी को दिखाया गया है, एक फार्मासिस्ट अपने बीमार नाती को बचाने में लगा हुआ है।

इस सीरीज का नाम कुट्ट्रम पुरिंधवन - द गिल्टी वन (Kuttram Purindhavan) है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony Liv) पर हाल ही में ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर के तौर पर फिलहाल कुट्ट्रम पुरिंधवन का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।