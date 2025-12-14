Netflix पर आते ही नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की ये सीरीज, यूनिक कहानी के साथ मिलेगा कॉमेडी और ड्रामा का डोज

Language
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    6 एपिसोड की सीरीज ने ओटीटी पर मचाया तहलका 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की दुनिया अब मनोरंजन का घर बन गई है। अब सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं। अब दर्शक घर बैठे भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर हर जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं जिनमें से कुछ तो आते ही ट्रेंड करने लगती हैं और आज हम आपके लिए एक ऐसी ही सीरीज लेकर आए हैं जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं।

    यह सीरीज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 12 दिसंबर को रिलीज हुई जिसमें 6 एपिसोड हैं। वेब सीरीज रिलीज होते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छा गई है, इतना ही नहीं यह नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है।

    क्या है सीरीज की कहानी

    यह सीरीज एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपनी बीवी से तलाक लेने जा रहा है। उनके तलाक के बड़े कारणों में से एक उस लड़के की पिता बनने की इच्छा है। वह पिता बनना चाहता है लेकिन उसकी पत्नि ऐसा नहीं चाहती। खैर दोनों का तलाक हो जाता है और लड़के के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उसके अंदर सिंगल पिता बनने की चाहत उठ जाती है। जिसके बाद वह इस जद्दोजहद में लग जाता है, हालांकि यह इतना आसान नहीं होता क्योंकि वह खुद भी एक गैर जिम्मेदार इंसान है। तो आखिर वह अब एक लायक सिंगल फादर बन पाता है नहीं, यही फिल्म की कहानी है।

    कौन सी है ये सीरीज

    हम बात कर रहे हैं कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) स्टारर सिंगल पापा वेब सीरीज (Single Papa Web Series) की। यह शो गौरव की जर्नी को दिखाता है, जब वह अकेले पिता बनने की कोशिश करता है, जिसमें उसे अजीब डायपर रूटीन, हर रिश्तेदार की सलाह और यह साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है कि वह सच में जिम्मेदारी के लिए तैयार है। मेकर्स ने देसी फैमिली ह्यूमर के साथ मॉडर्न पेरेंटहुड पर एक सिंपल, दिल को छू लेने वाला और मनोरंजक शो देने बनाया है।

    फिल्म में कुणाल की कॉमेडी टाइमिंग देखने को मिली है इसके साथ ही उन्होंने इमोशनल सीन में भी जान डाल दी है। उनके साथ इस सीरीज में प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा, आयशा रजा, नेहा धूपिया जैसे कलाकारों ने काम किया है।

    इस सीरीज को क्रिएटर्स और को-प्रोड्यूसर इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी ने बनाया है। इसे शशांक खेतान, हितेश केवल्या और नीरज उधवानी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें खेतान एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। इस शो को जुगरनॉट प्रोडक्शंस के आदित्य पिट्टी और समर खान ने प्रोड्यूस किया है।

