Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Four More Shots Please Season 4 Trailer: आखिरी वैकेशन पर निकलेगा गर्ल गैंग, इस दिन रिलीज हो रही सीरीज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    लोकप्रिय वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' का चौथा और आखिरी सीजन जल्द ही प्राइम वीडियो पर आने वाला है। इसका ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें सा ...और पढ़ें

    Hero Image

    फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फोर मोर शॉट्स प्लीज! का चौथा और आखिरी सीजन बहुत जल्द आने वाला है। निर्माताओं ने आखिरकार इस मच अवेटेड सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया है। साल का शानदार अंत करते हुए, यह आखिरी सीजन छुट्टियों के मौसम के ठीक समय पर आ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई नए चेहरों की सीरीज में एंट्री

    गर्ल गैंग की मॉर्डन लव स्टोरी लेकर आ रही ये सीरीज सभी को बहुत पसंद आने वाली है। सीरीज से सायनी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गागरू सहित मुख्य भूमिकाओं में शानदार कलाकारों वापसी कर रहे है। प्रतीक स्मिता पाटिल, लीसा रे, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन भी इसमें नजर आएंगे। इस सीज़न में डिनो मोरिया, अनुसूया सेनगुप्ता और कुणाल रॉय कपूर जैसे नए चेहरों के शामिल होने से इसमें नया तड़का लगेगा।

    यह भी पढ़ें- Four More Shots फेम एक्ट्रेस Kirti Kulhari ने दूसरी शादी को लेकर दिया हिंट? काम की बात पर बोलीं- 'दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा...'

    चार महिलाओं की मॉर्डन सोच की कहानी

    कल्पना कीजिए उन चार महिलाओं की जिन्होंने एक पीढ़ी को दोस्ती का जश्न मनाने, अपनी चुनौतियों का सामना करने, अपनी कमियों को स्वीकार करना और जीवन की उथल-पुथल और अनिश्चितताओं का जश्न मनाना सिखाया, अब वे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। नया ट्रेलर ठीक यही दिखाता है। ट्रेलर में एक ऐसे दौर के अंत की झलक है, जहां जिंदादिली, भावनाओं और खूबसूरती है। यह चारों महिलाएं उस आखिरी चैप्टर पर निकलेंगी जिसे उन्होंने शुरू किया था अब उसके अंत की कहानी कही जाएगी। एक ऐसी कड़ी है, जिसमें हंसी है, आंसुओं का सैलाब है, वो झगड़े भी हैं, जो आखिरकार ठीक हो जाते हैं। नई-पुरानी गलतियां है, जिन्होंने उन्हें संवारा, और सबसे खास चारों का अटूट रिश्ता है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by prime video IN (@primevideoin)

    कब आ रही सीरीज?

    सीजन का निर्माण प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया है, रंगिता और इशिता प्रीतीश नंदी द्वारा निर्मित, देविका भगत द्वारा लिखित ये कहानी एकदम परफेक्ट टाइम पर रिलीज होने वाली है। इशिता मोइत्रा ने इसके डायलॉग्स लिखे हैं। फिनाले का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्ति मटियानी ने किया है। ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज!’ सीजन 4 भारत और 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 19 दिसंबर, 2025 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

    यह भी पढ़ें- Four More Shots 4 On OTT: शरारत और पागलपन से भरा 'फोर मोर शॉट्स' का फाइनल सीजन, कब और कहां देखें सीरीज?