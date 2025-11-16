Four More Shots फेम एक्ट्रेस Kirti Kulhari ने दूसरी शादी को लेकर दिया हिंट? काम की बात पर बोलीं- 'दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा...'

प्रियंका सिंह, मुंबई। खाने की थाली के साथ ही जीवन को भी फुल प्लेट करने के लिए उसमें कुछ चीजों का होना जरूरी मानती हैं कीर्ति कुल्हारी। अपनीआगामीफिल्म ‘फुल प्लेट’ को प्रमोट कर रहीं कीर्ति ने प्रियंका सिंह से इस बारे में बात की, आइए जानते हैं उनकी बातचीत के कुछ अंश...

कैसे पूरी होती है उनकी जिंदगी की प्लेट? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलमें ‘फुल प्लेट’ के प्रीमियर के बाद वह इस फिल्म को भारत में प्रदर्शित करने की दिशा में काम कर रही कीर्ति कुल्हारी कहती हैं, ‘आप अपना काम खुद देखने के लिए नहीं करते हैं मन करता है कि उसे पूरी दुनिया देखे। जब फिल्म शुरू की थी, तो हम स्पष्ट थे कि किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर करेंगे।

क्या है कीर्ती कुलहारी की प्रेरणा हम सब अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, जिंदगी की परिस्थितियों से लड़ते हैं। बतौर इंसान आपको आगे बढ़ता होता है, मेरे लिए वही प्रेरणा है। ‘फुलप्लेट’ में मेरे पात्र अमरीन का खुद को ढूंढने का एक अपना सफर है। अपनी आवाज और सोच है। मेरे लिए यही दिलचस्प है। मैं तो चाहूंगी कि हमारे समाज में हर महिला, पुरुष, बच्चे-बुजुर्गों की अपनी एक आवाज हो।’

मशीन नहीं हैं हम क्या फिल्म इंडस्ट्री में वह आवाज सुनी जाती है, जहां काम और घर के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में लंबी शिफ्ट बीच में आ जाती है? इसपर कीर्ति कहती हैं, ‘मैं तीन-चार वर्षों में शिफ्ट को लेकर ज्यादा सतर्क हुई हूं। मुझे लगता है कि शिफ्ट को लेकर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आज मैं 12 घंटे काम कर सकती हूं, हो सकता है कि एक साल बाद न करना चाहूं। अगर जरूरत होती है, तो मैं कई बार 12 घंटे के बाद भी सेट पर रुकती हूं, लेकिन ऐसा रोज नहीं हो सकता है। हम मशीन नहीं हैं। हर किसी को यह हक होना चाहिए कि वह तय करे कि उसे कितने घंटे काम करना है। हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, जो समय के साथ बदलती भी हैं।’