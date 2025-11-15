Language
    'रास्ता बदला और गाली भी दी…', कैब ड्राइवर ने कर दी ऐसी हरकत, गाड़ी में डरी-सहमी बैठी रही एक्ट्रेस

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    गुजराती एक्ट्रेस नीलम पांचाल के साथ कैब ड्राइवर ने की बदसलूकी, जिससे उनकी ट्रेन छूट गई। ड्राइवर ने गलत रास्ता लिया और तेज चलाने को कहने पर बीच रास्ते उतारने की धमकी दी। नीलम ने पुलिस को टैग कर मदद मांगी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

    Hero Image

    कैब ड्राइवर ने कर दी ऐसी हरकत गाड़ी में डरी-सहमी बैठी रही एक्ट्रेस (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजराती फिल्म एक्ट्रेस और नेशनल व स्टेट अवॉर्ड विजेता नीलम पांचाल ने एक भयावह घटना साझा की है और बताया कि कैसे एक कैब ड्राइवर की वजह से उनका मुंबई जाने वाला ट्रेन सफर खराब हो गया। वह अहमदाबाद में बोडकदेव से कालूपुर स्टेशन जा रही थीं, लेकिन ड्राइवर की गलत हरकतें और बेहद धीमी ड्राइविंग के कारण उनकी ट्रेन निकल गई।

    नीलम ने तुरंत अपने एक्स हैंडल पर पुलिस को टैग करके मदद मांगी। नीलम 2 बजे कैब में बैठीं, जबकि ऐप ने स्टेशन पहुंचने का अनुमानित समय 30 मिनट बताया था। लेकिन शुरुआत से ही ड्राइवर का रवैया ठीक नहीं था। नीलम ने बताया, “वह बैग रखने में भी मदद नहीं कर रहा था और बोला कि सामान अपने पास ही रखो।”

    ड्राइवर लगभग 30 किमी/घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसने बिना वजह एक ऐसा रास्ता लिया जो मैप पर नहीं दिख रहा था। जब नीलम ने वजह पूछी तो ड्राइवर ने कहा कि आगे बहुत ट्रैफिक है, जबकि मैप कुछ और दिखा रहा था।

    बीच रास्ते उतारने की धमकी

    नीलम ने कहा कि देरी बढ़ने पर ड्राइवर और चिड़चिड़ा हो गया। उन्होंने कहा, "कॉमर्स कॉलेज के पास जब मैंने थोड़ा तेज चलाने को कहा, तो उसने धमकी दी कि वह मुझे बीच रास्ते उतार देगा।" ड्राइवर ने उनके साथ बदसलूकी और गाली-गलौज भी की, जिससे वह डर गईं और चुप रहीं। वह 2:51 बजे स्टेशन पहुंचीं, ठीक उसी समय जब उनकी 2:50 की मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी थी।

    हरकत में आई पुलिस

    नीलम की ट्वीट्स देखकर कालूपुर पुलिस उनकी मदद के लिए तेजी से स्टेशन पहुंची, लेकिन तब तक कैब वहां से जा चुकी थी। इंस्पेक्टर एचआर वाघेला ने बताया कि नीलम ने FIR दर्ज नहीं कराई, बल्कि सिर्फ एक लिखित शिकायत दी है। उन्होंने कहा, "हम ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं और उससे पूछताछ करेंगे।" बाद में अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्सपर बताया कि अभिनेत्री सुरक्षित हैं और उन्होंने कैब की जानकारी नोट कर ली है। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी हुई है।

