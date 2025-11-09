Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तलाक के 4 साल बाद फिर से प्यार की गिरफ्त में Kirti kulhari, Four More Shots फेम इस एक्टर को कर रहीं डेट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    40 वर्षीय अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी को फिर से प्यार हो गया है। साल 2021 में अभिनेता साहिल सहगल से अलग होने के 4 साल बाद अभिनेत्री कथित तौर पर अपने एक को-एक्टर को डेट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिद्धार्थ के साथ कीर्ति कुल्हारी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप प्राइम वीडियो के एमी-नॉमिनेटेड शो 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'को देखते रहे हैं, तो आप अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी और अभिनेता राजीव सिद्धार्थ को जरूर जानते होंगे। इस शो का पहला सीजन 2019 में आया था और तब से यह काफी सफल रहा और अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं। पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैस बढ़ीं दोनों में नजदीकियां

    वहीं बीच में खबर आई थी कि मुख्य कलाकार बहुत जल्द चौथा और अंतिम सीजन लेकर आने वाले हैं। एक तरफ जहां शो के फैंस इसके चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहीं इस बीच एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। खबरों के मुताबिक, सेट पर साथ काम करते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और तब से वे एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-09 at 8.28.36 AM

    यह भी पढ़ें- The Family Man के डायरेक्टर की बाहों में सुकून पाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का?

    वायरल हो रही साथ में तस्वीरें

    हालांकि कीर्ति और राजीव ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन उनकी प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इसने डेटिंग की खबरों के बीच आग में घी डालने का काम किया है। इस वजह से इसकी पुष्टि नहीं होती कि क्या वाकई दोनों डेट कर रहे हैं?

    WhatsApp Image 2025-11-09 at 8.28.46 AM

    कार में हाथ पकड़े आए नजर

    कीर्ति काफी समय से राजीव के साथ फोटो शेयर करती आई हैं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दोनों एक कार के अंदर हाथ पकड़े नजर आ रहे थे। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "प्यार, आपका समय अच्छा बीतेगा। जब तक हम फिर से न मिलें।" फोटो में उन्होंने राजीव को टैग भी किया था।

    इसके अलावा उन्होंने दीवाली की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो राजीव के कंधे पर सिर रखकर आराम करती नजर आ रही थीं। राजीव भी उन्हें करीब से पकड़े हुए कैमरे के लिए मुस्कुराते नजर आ रहे थे।

    यह भी पढ़ें- Sushant Singh Rajput पर हुआ था काला जादू, मार्च के बाद नहीं रहेंगे जिंदा, बहन का सनसनीखेज खुलासा