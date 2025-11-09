तलाक के 4 साल बाद फिर से प्यार की गिरफ्त में Kirti kulhari, Four More Shots फेम इस एक्टर को कर रहीं डेट
40 वर्षीय अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी को फिर से प्यार हो गया है। साल 2021 में अभिनेता साहिल सहगल से अलग होने के 4 साल बाद अभिनेत्री कथित तौर पर अपने एक को-एक्टर को डेट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप प्राइम वीडियो के एमी-नॉमिनेटेड शो 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'को देखते रहे हैं, तो आप अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी और अभिनेता राजीव सिद्धार्थ को जरूर जानते होंगे। इस शो का पहला सीजन 2019 में आया था और तब से यह काफी सफल रहा और अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं। पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।
कैस बढ़ीं दोनों में नजदीकियां
वहीं बीच में खबर आई थी कि मुख्य कलाकार बहुत जल्द चौथा और अंतिम सीजन लेकर आने वाले हैं। एक तरफ जहां शो के फैंस इसके चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहीं इस बीच एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। खबरों के मुताबिक, सेट पर साथ काम करते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और तब से वे एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं।
वायरल हो रही साथ में तस्वीरें
हालांकि कीर्ति और राजीव ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन उनकी प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इसने डेटिंग की खबरों के बीच आग में घी डालने का काम किया है। इस वजह से इसकी पुष्टि नहीं होती कि क्या वाकई दोनों डेट कर रहे हैं?
कार में हाथ पकड़े आए नजर
कीर्ति काफी समय से राजीव के साथ फोटो शेयर करती आई हैं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दोनों एक कार के अंदर हाथ पकड़े नजर आ रहे थे। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "प्यार, आपका समय अच्छा बीतेगा। जब तक हम फिर से न मिलें।" फोटो में उन्होंने राजीव को टैग भी किया था।
इसके अलावा उन्होंने दीवाली की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो राजीव के कंधे पर सिर रखकर आराम करती नजर आ रही थीं। राजीव भी उन्हें करीब से पकड़े हुए कैमरे के लिए मुस्कुराते नजर आ रहे थे।
