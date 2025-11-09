तलाक के 4 साल बाद फिर से प्यार की गिरफ्त में Kirti kulhari, Four More Shots फेम इस एक्टर को कर रहीं डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप प्राइम वीडियो के एमी-नॉमिनेटेड शो 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'को देखते रहे हैं, तो आप अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी और अभिनेता राजीव सिद्धार्थ को जरूर जानते होंगे। इस शो का पहला सीजन 2019 में आया था और तब से यह काफी सफल रहा और अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं। पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।

कैस बढ़ीं दोनों में नजदीकियां वहीं बीच में खबर आई थी कि मुख्य कलाकार बहुत जल्द चौथा और अंतिम सीजन लेकर आने वाले हैं। एक तरफ जहां शो के फैंस इसके चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहीं इस बीच एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। खबरों के मुताबिक, सेट पर साथ काम करते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और तब से वे एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं।