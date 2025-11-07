Language
    The Family Man के डायरेक्टर की बाहों में सुकून पाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    नागा चैतन्य से अलग होने के काफी समय बाद सामंथा रूथ प्रभु एक बार फिर से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। पिछले काफी समय से उनका नाम 'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर के साथ जुड़ रहा था। अब सामंथा ने कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें एक तस्वीर में उनका रोमांटिक पोज सबका ध्यान खींच रहा है। 

    सामंथा रूथ प्रभु ने किया रिश्ता कन्फर्म/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रूथ प्रभु एक लंबे समय से फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाईं।

    अब हाल ही में सामंथा रूथ प्रभु ने राज निदिमोरू के साथ एक ऐसी रोमांटिक फोटो शेयर की, जिससे फैंस को लग रहा है कि एक्ट्रेस 'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म कर रही हैं। उनकी इस फोटो के वायरल होने के यूजर्स सामंथा की फोटो पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। 

    सामंथा ने राज के साथ दिया रोमांटिक पोज 

    एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो की एक पूरी सीरीज शेयर की। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना खुद का परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है। इस इवेंट की सभी तस्वीरों में से जिस ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वह थी 8वीं फोटो। इस फोटो में राज पीछे खड़े हुए हैं और सामंथा रूथ प्रभु दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर कोजी रोमांटिक पोज दे रही हैं। एक अन्य फोटो में वह-तमन्ना और राज नजर आ रहे हैं।

    इन फोटोज की सीरीज को शेयर करते हुए सामंथा रूथ प्रभु ने लिखा, "फैमिली और दोस्तों से घिरी हुई हूं। बीते डेढ़ साल में मैंने अपने करियर में कई बोल्ड स्टेप लिए हैं। खुद के मन के आवाज पर यकीन किया, रिस्क लिया और कुछ सीखा। आज, मैं अपनी उसी छोटी सी सफलता को एन्जॉय कर रही हूं। मैं ग्रेटफुल हूं कि पिछले कुछ समय में मैंने उन लोगों के साथ काम किया, जो मेहनती हैं और सबसे अच्छे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ये बस शुरुआत है"। 

     
     
     
    सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन 

    सामंथा रूथ प्रभु की 'द फैमिली मैन' डायरेक्टर के साथ रोमांटिक फोटो देखने के बाद फैंस के मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "एक यूजर ने लिखा, अब तो लग रहा है रिश्ता पक्का हो चुका है"। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या हम इसे कन्फर्म समझे"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "अब क्या आप होमब्रेकर नहीं हुई, किसी का घर तोड़ रही हो"। कुछ फैंस इस जोड़ी को प्यार दे रहे हैं, तो वहीं कुछ को सामंथा के लिए राज पसंद नहीं आ रहे हैं। 

