The Family Man के डायरेक्टर की बाहों में सुकून पाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रूथ प्रभु एक लंबे समय से फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाईं।

अब हाल ही में सामंथा रूथ प्रभु ने राज निदिमोरू के साथ एक ऐसी रोमांटिक फोटो शेयर की, जिससे फैंस को लग रहा है कि एक्ट्रेस 'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म कर रही हैं। उनकी इस फोटो के वायरल होने के यूजर्स सामंथा की फोटो पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।