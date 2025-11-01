Language
    शादी सीजन में दिखना चाहती हैं ब्यूटीफुल, तो Samantha के लेटेस्ट एथनिक लुक से लें इंस्पिरेशन

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:04 PM (IST)

    शादियों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में लड़कियों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है क्या पहनें। अब हाल ही में सामंथा रूथ प्रभु ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनमें उन्होंने एथनिक वियर पहना है। सामंथा ने हमें शादी के मौसम का एक ऐसा लुक दिया है जिसे बुकमार्क करना जरूरी है।

    शादी सीजन में सामंथा के लुक से लें इंस्पिरेशन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रूथ प्रभु किसी भी लुक में फैंस का दिल जीतना अच्छे से जानती हैं। वेस्टर्न से लेकर देसी तक, सभी लुक्स में सामंथा रुथ प्रभु अपनी छाप छोड़ती हैं अब हाल ही में उन्होंने एथनिक लुक में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं जिनमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं। डिजाइनर रीना सिंह के ब्रांड एका की नेवी-ब्लू पैचवर्क साड़ी पहने एक्ट्रेस ने अपनी अदाएं बिखेरीं।

    हालांकि अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में लड़कियों को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की रहती है कि आखिर क्या पहनें। ऐसे में सामंथा का ये लुक आपकी मदद कर सकता है।

    samantha

    इस साड़ी को रेशम, ऑर्गेना और जैक्वार्ड के पैनलों से हाथ से बनाया गया था, जिसे नाज़ुक सोने के टिशू बाइंडिंग से सील किया गया था।

     

    samantha (1)

    सामन्था ने इस साड़ी को वी-नेक वाले रेशमी ब्लाउज के साथ पहना, जिस पर पिटा कढ़ाई की गई थी। यह एक पारंपरिक हस्त तकनीक है, जिसमें धातु के डबका को सिला जाता है और फिर उसे चमकदार फिनिश देने के लिए चपटा किया जाता है।

     

    samantha (2)

    गहरे नीले रंग को सुनहरे रंग की चमक के साथ मिलाकर ऐसा लुक तैयार किया गया है जो शादी के मूड बोर्ड के लिए एक एथनिक ऑप्शन हैं।

     

    samantha (3)

    उन्होंने अपने लुक को खूबसूरत ज्वैलरी के साथ पूरा किया जिसमें बिना तराशे हीरे और रत्न जड़ित आभूषणों हैं और हाथ में हैंडमैड कड़ा और कानों में झूमके भी पहने।

    यह लुक एका के टिकाऊ डिजाइन दर्शन को भी दर्शाता है। रीना कहती हैं कि सामंथा 'खूबसूरत, दयालु और प्रेरणादायक' हैं और यह लुक वाकई इस बात को साबित करता है।

