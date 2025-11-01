शादी सीजन में दिखना चाहती हैं ब्यूटीफुल, तो Samantha के लेटेस्ट एथनिक लुक से लें इंस्पिरेशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रूथ प्रभु किसी भी लुक में फैंस का दिल जीतना अच्छे से जानती हैं। वेस्टर्न से लेकर देसी तक, सभी लुक्स में सामंथा रुथ प्रभु अपनी छाप छोड़ती हैं अब हाल ही में उन्होंने एथनिक लुक में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं जिनमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं। डिजाइनर रीना सिंह के ब्रांड एका की नेवी-ब्लू पैचवर्क साड़ी पहने एक्ट्रेस ने अपनी अदाएं बिखेरीं।

