Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जवानी में कैसी दिखती थीं TMKOC की 'कोमल भाभी'? पुरानी फोटोज देख मसलने लगेंगे आंखें

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    छोटे पर्दे के लोकप्रिय सिटकॉम शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) में मिसेज कोमल हाथी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री अंबिका रंजनकर (Ambika Ranjankar) को भला कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर फिलहाल अंबिका की कुछ टीनएज तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख आपको होश उड़ जाएंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    तारक मेहता की कोमल भाभी (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा सिटकॉम शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम जरूर शामिल होगा। निर्देशक असित कुमार मोदी का ये धारावाहिक आए दिन अपनी स्टार कास्ट के लेकर चर्चा में बना रहता है। ज्यादातर तारक मेहता को लेकर दया भाभी और बबीता भाभी के किरदारों की बात की जाती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन आज हम आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में मिसेज कोमल हाथी यानी कोमल भाभी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री अंबिका रंजनकर (Ambika Ranjankar) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी जवानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। 

    पहले कैसी दिखती थीं अंबिका रंजनकर

    तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंबिका रंजनकर का किरदार काफी अहम है। कई सालों से वह इस डेली सोप का हिस्सा बनी हुई हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर अंबिका का कुछ थ्रोबैक तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जिनमें वह टीनएज के आस-पास नजर आ रही हैं। 

    tmkockomal

    यह भी पढ़ें- 150 टीवी शो करने वाली एक्ट्रेस बन गई संन्यासी, लग्जरी लाइफ छोड़ पूजा-पाठ में हुई मगन

    अंबिका रंजनकर की पुरानी फोटोज में वह काफी स्लिम-फिट नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं उनकी बेबाक खूबसूरती आसानी से आपका दिल जीत लेगी। सादगी भरी तारक मेहता एक्ट्रेस की ये तस्वीरें हर किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी हैं। अंबिका का लुक इन फोटोज में कमाल लग रहा है। 

    tmkockomal (1)

    दरअसल इन तस्वीरों को कुछ समय पहले अंबिका रंजनकर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था। उस दौर के मुकाबले तुलना की जाए तो अब 55 वर्षीय अंबिका का हुलिया एक दम से बदल गया है और उनका पूरा लुक चेंज हो चुका है। हालांकि, अभी भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर अंबिका रंजनकर दर्शकों को हंसाने का दमखम रखती हैं। 

    17 सालों से तारक मेहता का हिस्सा बनी हैं अंबिका 

    तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जेठा लाल का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिलीप जोशी की तरह अंबिका रंजनकर भी कोमल हाथी की भूमिका में शो की शुरुआत से इसकी कास्ट में शामिल हैं। 17 साल से वह इस धारावाहिक को कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने लगभग 4480 एपिसोड में काम किया है। 

    यह भी पढ़ें- कपड़े बेचने पर मजबूर हुआ ये सुपरहिट हीरो, 10 साल से नहीं मिला काम...एक केस ने खत्म कर डाला करियर!