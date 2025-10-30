जवानी में कैसी दिखती थीं TMKOC की 'कोमल भाभी'? पुरानी फोटोज देख मसलने लगेंगे आंखें

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन आज हम आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में मिसेज कोमल हाथी यानी कोमल भाभी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री अंबिका रंजनकर (Ambika Ranjankar) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी जवानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

पहले कैसी दिखती थीं अंबिका रंजनकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंबिका रंजनकर का किरदार काफी अहम है। कई सालों से वह इस डेली सोप का हिस्सा बनी हुई हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर अंबिका का कुछ थ्रोबैक तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जिनमें वह टीनएज के आस-पास नजर आ रही हैं।

दरअसल इन तस्वीरों को कुछ समय पहले अंबिका रंजनकर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था। उस दौर के मुकाबले तुलना की जाए तो अब 55 वर्षीय अंबिका का हुलिया एक दम से बदल गया है और उनका पूरा लुक चेंज हो चुका है। हालांकि, अभी भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर अंबिका रंजनकर दर्शकों को हंसाने का दमखम रखती हैं।