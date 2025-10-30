150 टीवी शो करने वाली एक्ट्रेस बन गई संन्यासी, लग्जरी लाइफ छोड़ पूजा-पाठ में हुई मगन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत की चकाचौंध से अपना नाम बनाने वाले कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने जीवन के अंतिम दौर में ग्लैमर्स लाइफ का त्याग कर ईश्वर की शरण में खुद को सौंपा है। इस मामले में नया नाम टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार (Nupur Alankar) का शामिल हो रहा है। एक्टिंग करियर में 150 से ज्यादा टीवी शोज और मूवीज करने वालीं नूपुर अब संन्यासी बन चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोशल मीडिया पर नूपुर अलंकार के मोंक लुक की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अध्यात्म की तरफ अभिनेत्री का लगाव काफी बढ़ गया है। आइए एक नजर उनकी इन फोटोज पर डालते हैं-

संन्यासी बनीं अभिनेत्री नूपुर अलंकार 90s के दौर से लेकर नए जमाने तक छोटे पर्दे पर अपनी शानदारी का जलवा बिखेरने वालीं नूपुर अलंकार ने एक्टिंग को साल 2022 में ही अलविदा कह दिया था। इसके बाद से लगातार वह प्रभु की भक्ति में लीन नजर आईं और इसकी तस्वीरों-वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करती दिखीं।

गौर करने वालीं बात ये है कि अब नूपुर ने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है और पूरी तरह से दिखावे की दुनिया से नाता तोड़ लिया है। इसका अंदाजा आप नूपुर अलंकार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हैंडल साल 2023 में किए गए आखिरी पोस्ट के जरिए लगा सकते हैं।

मालूम हो कि संन्यासी के बनने के बाद नूपुर ने न सिर्फ मनोरंजन जगत से दूरी बनाई बल्कि उन्होंने 20 साल वाली अपनी शादी को तोड़ पति को भी छोड़ दिया है। आज वह कहां हैं और क्या कर रही हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं हैं।