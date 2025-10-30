150 टीवी शो करने वाली एक्ट्रेस बन गई संन्यासी, लग्जरी लाइफ छोड़ पूजा-पाठ में हुई मगन
Nupur Alankar Monk: छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा रहीं नूपुर अलंकार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 150 से ज्यादा टीवी शोज करने वालीं नूपुर ने ग्लैमर्स की दुनिया को छोड़ अध्यात्म की तरफ रुख किया है और वह संन्यासी बन गई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो-वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत की चकाचौंध से अपना नाम बनाने वाले कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने जीवन के अंतिम दौर में ग्लैमर्स लाइफ का त्याग कर ईश्वर की शरण में खुद को सौंपा है। इस मामले में नया नाम टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार (Nupur Alankar) का शामिल हो रहा है। एक्टिंग करियर में 150 से ज्यादा टीवी शोज और मूवीज करने वालीं नूपुर अब संन्यासी बन चुकी हैं।
सोशल मीडिया पर नूपुर अलंकार के मोंक लुक की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अध्यात्म की तरफ अभिनेत्री का लगाव काफी बढ़ गया है। आइए एक नजर उनकी इन फोटोज पर डालते हैं-
संन्यासी बनीं अभिनेत्री नूपुर अलंकार
90s के दौर से लेकर नए जमाने तक छोटे पर्दे पर अपनी शानदारी का जलवा बिखेरने वालीं नूपुर अलंकार ने एक्टिंग को साल 2022 में ही अलविदा कह दिया था। इसके बाद से लगातार वह प्रभु की भक्ति में लीन नजर आईं और इसकी तस्वीरों-वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करती दिखीं।
यह भी पढ़ें- गुमनामी के अंधेरे में जी रहा बचपन का सुपरहीरो 'जूनियर-जी', एक्टिंग से सालों से है दूर!
हाल ही में एक बार फिर से नूपुर ने अपनी लेटेस्ट फोटोज को शेयर किया है, जिनमें वह साध्वी की भूमिका में दिखाई दे रही हैं।
माथे पर चंदन, शरीर पर पीले और भगवा रंग के कपड़े और गले में कंठी माला नूपुर अलंकार के संन्यासी लुक का प्रमाण है। मौजूदा समय में वह हिमालय की गोद में स्थिति देवी-देवताओं की मंदिर दर्शन पर निकली हैं।
गौर करने वालीं बात ये है कि अब नूपुर ने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है और पूरी तरह से दिखावे की दुनिया से नाता तोड़ लिया है। इसका अंदाजा आप नूपुर अलंकार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हैंडल साल 2023 में किए गए आखिरी पोस्ट के जरिए लगा सकते हैं।
मालूम हो कि संन्यासी के बनने के बाद नूपुर ने न सिर्फ मनोरंजन जगत से दूरी बनाई बल्कि उन्होंने 20 साल वाली अपनी शादी को तोड़ पति को भी छोड़ दिया है। आज वह कहां हैं और क्या कर रही हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं हैं।
इन टीवी शोज के लिए फेमस हैं नूपुर अलंकार
करीब 3 दशक पहले नूपुर अलंकार ने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक शोज में काम किया। लेकिन उनके पॉपुलर टीवी सीरियल्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें इन धारावाहिकों के नाम शामिल हैं-
शक्तिमान
करिश्मा का करिश्मा
सुराग
अगले जन्म मोहे बिटिया कीजे
रेत
भागे रे मन
दिया और बाती
इसके अलावा नूपुर अलंकार सुपरस्टार रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म सांवरिया में भी अहम किरदार निभाती हुई नजर आई थीं।
यह भी पढ़ें- पाई-पाई को मोहताज हुआ Ramayana का ये एक्टर, रणबीर कपूर की बहन Riddhima Kapoor ने बढ़ाया मदद का हाथ!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।