कहां गायब हो गई Shaktimaan की 'शैतानी बिल्ली'? 28 साल बाद बदल चुका है एक्ट्रेस का पूरा हुलिया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दूरदर्शन पर मुकेश खन्ना का शक्तिमान (Shaktimaan) हर किसी का फेवरेट सुपरहीरो शो रहा था। 90s किड्स के जहन में आज भी शक्तिमान की यादें ताजा हैं। इस धारावाहिक की कहानी और कास्ट (Shaktimaan Cast) को लेकर समय-समय पर खूब चर्चा की जाती है। इस आधार पर आज हम आपको शक्तिमान में सफेद बिल्ली शालिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गुमनामी के साए में मौजूद हैं।

28 साल बाद इस अभिनेत्री का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया है और उनका मौजूदा हुलिया देखकर उनकी पहचान करना मुश्किल रहेगा। आइए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं- किस एक्ट्रेस ने निभाया था सफेद बिल्ली का किरदार? 1997 में डीडी नेशनल टीवी चैनल पर सुपरहीरो शो शक्तिमान को टेलीकास्ट किया गया था। इस शो के लीड विलेन तमराज किलविश शक्तिमान का खात्मा करने के लिए अपनी दो शैतानी शक्तियों वालीं दूत को भेजता है। जिनमें शलाका काली बिल्ली और शालिया सफेद बिल्ली के नाम शामिल थे।

डॉली अपने समय की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है। बदलते वक्त के साथ अब डॉली का लुक पूरी तरह से बदल गया है, जिसका अंदाजा आप उनकी इन लेटेस्ट फोटोज को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।