कहां गायब हो गई Shaktimaan की 'शैतानी बिल्ली'? 28 साल बाद बदल चुका है एक्ट्रेस का पूरा हुलिया
Shaktimaan शो के साथ हर 90s किड्स की यादें जुड़ी हुई हैं। मुकेश खन्ना के सुपरहीरो शो की कहानी और कास्ट आज भी कल्ट मानी जाती हैं। इस बीच हम आपको शक्तिमान में शैतानी सफेद बिल्ली का नेगेटिव रोल प्ले करने वाली अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका लुक 28 साल बाद बदल गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दूरदर्शन पर मुकेश खन्ना का शक्तिमान (Shaktimaan) हर किसी का फेवरेट सुपरहीरो शो रहा था। 90s किड्स के जहन में आज भी शक्तिमान की यादें ताजा हैं। इस धारावाहिक की कहानी और कास्ट (Shaktimaan Cast) को लेकर समय-समय पर खूब चर्चा की जाती है। इस आधार पर आज हम आपको शक्तिमान में सफेद बिल्ली शालिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गुमनामी के साए में मौजूद हैं।
28 साल बाद इस अभिनेत्री का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया है और उनका मौजूदा हुलिया देखकर उनकी पहचान करना मुश्किल रहेगा। आइए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-
किस एक्ट्रेस ने निभाया था सफेद बिल्ली का किरदार?
1997 में डीडी नेशनल टीवी चैनल पर सुपरहीरो शो शक्तिमान को टेलीकास्ट किया गया था। इस शो के लीड विलेन तमराज किलविश शक्तिमान का खात्मा करने के लिए अपनी दो शैतानी शक्तियों वालीं दूत को भेजता है। जिनमें शलाका काली बिल्ली और शालिया सफेद बिल्ली के नाम शामिल थे।
ये दोनों बेहद खूंखार और खतरनाक दिखती थीं। इनमें से सफेद बिल्ली ने शक्तिमान के पिता मेजर रंजीत सिंह को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। दरअसल शक्तिमान में सफेद बिल्ली शालिया की भूमिका को मशहूर अभिनेत्री डॉली मिन्हास ने अदा किया था।
डॉली अपने समय की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है। बदलते वक्त के साथ अब डॉली का लुक पूरी तरह से बदल गया है, जिसका अंदाजा आप उनकी इन लेटेस्ट फोटोज को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।
गौर किया जाए डॉली मिन्हास के एक्टिंग करियर की तरफ तो सिर्फ शक्तिमान ही नहीं बल्कि बतौर एक्ट्रेस वह कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं-
हिंदुस्तानी
शक्तिमान
रामायण
विष्णु पुराण
बहनें
पुर्नविवाह
दिल से दिल तक
मौजूदा समय में डॉली एक्टिंग लाइन में एक्टिव हैं और वह टीवी सीरियल प्रेम लीला में अहम किरदार निभाती हुई नजर आती हैं।
अक्षय कुमार के साथ कर चुकी हैं काम
टीवी शोज के अलावा डॉली मिन्हास फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। 1992 में आई अक्षय कुमार की एक्शन थ्रिलर मिस्टर बॉन्ड में डॉली ने अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा वह कबीर सिंह, दिल धड़कने दो, अबके बरस और गुड लक जैसी मूवीज का भी हिस्सा रही हैं।
