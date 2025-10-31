Sushant Singh Rajput पर हुआ था काला जादू, मार्च के बाद नहीं रहेंगे जिंदा, बहन का सनसनीखेज खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से अभी तक उनके फैंस उभर नहीं पाए हैं। एक्टर की मौत को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी फैंस #जस्टिस फॉर सुशांत का ट्रेंड चलाते हैं। एक लंबे समय तक सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती रहीं उनकी बहन श्वेता सिंह ने कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें जानकर फैंस का दिल भर आया है और वह हैरान भी हैं।

श्वेता सिंह ने इस बातचीत में किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती के एक कोट का जिक्र उन्होंने इस पॉडकास्ट में जरूर किया। श्वेता ने सुशांत सिंह की मौत से जुड़े क्या-क्या खुलासे किए चलिए बताते हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की तोड़ना चाहते थे लोग? श्वेता सिंह हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर खास मेहमान बनकर आई थीं, जहां वह अपनी बुक प्रमोट कर रही थीं। हालांकि, इस दौरान श्वेता सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी कई ऐसे खुलासे किए, जो उन्हें psychic के द्वारा कही गई थी।

सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी हत्या-श्वेता सिंह जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने उनके (सुशांत सिंह राजपूत) के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की? जिसके जवाब में श्वेता ने कहा, "मुझे जिन साइकिक ने अप्रोच किया, उनमें से एक यूएस के थे। मेरे भाई की तरह हैं एक रखाला, उन्हें जब पता चला कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक गॉड मदर हैं, जो समाधि में जाती हैं। मैं उनसे बात करता हूं। जैसे ही मेरे भाई ने फोन किया, उन्होंने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं, उन्होंने बस कहा कि मेरी बस एक की तरह है..बस उन्होंने इतना ही सुना और सीधा कहा कि उसका मर्डर हुआ है। दो लोग आए थे, जबकि वह मुझे और मेरे भाई को जानती भी नहीं थीं"।

श्वेता ने बताया ऐसा उन्हें एक ने नहीं, बल्कि दो साइकिक ने बोला, "एक और मुंबई की साइकिक थीं, जिन्होंने मेरा पता लगाया। मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे वही सेम बात कही, जो मुझे यूएस की गॉड मदर ने कही थी। मुंबई की साइकिक ने मुझे कहा कि 2 लोग आए थे, जो उसका मर्डर करके गए हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला था उन्होंने जो मैं किसी को नहीं बताना चाहती, जिससे कोई हर्ट हो"।

रिया के डार्क कोट को देखकर बहन हुई थीं शॉक श्वेता सिंह इस पॉडकास्ट में पहले तो रिया चक्रवर्ती का नाम लेने से बचती हुईं नजर आईं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, "उन्होंने एक फोटो के साथ एक स्ट्रेंज सी कविता लिखी हुई थी और भाई ने भी उस पोस्ट को लाइक किया था। जिसमें लिखा था कि तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहे हो, तुम्हारे पंखों को काटने की जरूरत है। ये बहुत स्ट्रेंज था।