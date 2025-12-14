Haq OTT Release Date: कब और कहां देखें शाजिया बानो के 'हक' की कहानी, आ गई ओटीटी रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म 'हक' अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चा में है। सबसे पहले तो ऐसा विषय होने की वजह से दूसरा इसके एक्टर। ये दोनों कलाकार इस गहन ड्रामा में पहली बार एक साथ नजर आए और छा गए। ये कोर्टरूम ड्रामा 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

यामी गौतम ने निभाया है शाजिया का रोल फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन यामी गौतम के रोल शाजिया बानो और उनके पति के किरदार में नजर आए इमरान हाशमी की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे वो लंबे समय से इसका ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे थे। उन दर्शकों के लिए खुशखबरी है। मूवी बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

OTT पर कब आएगी फिल्म? हक बहुत जल्द ओटीटी पर आने वाली है। मूवी 2 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। यह फिल्म आस्था बनाम धर्म निरपेक्ष कानून, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत पहचान जैसे विषयों पर आधारित है। यह फिल्म भारत के ऐतिहासिक शाह बानो मामले से प्रेरित है। यह सामाजिक और धार्मिक बाधाओं के बीच समर्थन और सम्मान के लिए एक महिला के संघर्ष पर जोर देती है। फिल्म समकालीन भारत में व्यक्तिगत मान्यताओं और संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच टकराव को दर्शाती है। फिल्म का निर्देशन सुपन वर्मा ने किया है और इसकी पटकथारेशु नाथ ने लिखी है।