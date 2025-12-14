Language
    ओटीटी पर आते ही छाई 8 एपिसोड वाली नई सीरीज, सच्ची घटना से प्रेरित है हॉरर थ्रिलर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सच्ची घटना से प्रेरित हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी आपकी रुह को कंपा देगी। आइए जानते हैं क ...और पढ़ें

    ओटीटी पर छाई ये सीरीज (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर थ्रिलर सिनेमा का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जॉनर है। इसकी थीम पर बनने वालीं फिल्में और वेब सीरीज को देखना हर किसी को रास आता है। लेकिन अगर कोई हॉरर फिल्म या सीरीज सच्ची घटना से प्रेरित हो तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। हाल ही में ऐसी ही एक नई वेब सीरीज को ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसकी कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। 

    इस सीरीज के 8 एपिसोड डर की वजह से आपकी रूह को कंपा देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।  

    ओटीटी पर आते ही छाई ये हॉरर थ्रिलर

    बीते शुक्रवार को इस लेटेस्ट हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया है। सीरीज में एक दिल्ली के लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने माता-पिता का नाम रोशन करने के लिए पायलत बनता है, हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए वह लंदन जाता है। लेकिन वहां उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है, जिसके चलते उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वह पायलट की नौकरी छोड़कर भूत और प्रेत से बात करने वाला और आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाला घोस्ट इन्वेस्टिगेटर यानी  पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाता है। 

    bhayonott (2)

    वह अपनी एक टीम आईपीएस बनता है और साथियों के साथ मिलकर दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क करता है। उसके कई केस मिलते हैं, जिनका वह समाधान निकलता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं, जिनपर वह काबू नहीं कर पाता है और ऐसे ही एक केस के चलते उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जान भी चली जाती है। 

    bhayonott (1)

    दरअसल यहां बात भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की बायोपिक वेब सीरीज भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री के (Bhay: The Gaurav Tiwari Mystery) बारे में की जा रही है, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    आईएमडीबी से मिली टॉप की रेटिंग

    वेब सीरीज भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री की बेहतरीन कहानी का अंदाजा आप उसकी शानदार आईएमडीबी रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकता हैं, जोकि 8.8/10 है। अगर सच में हॉरर थ्रिलर के शौकीन हैं तो यकीनन तौर पर आपको भय सीरीज काफी पसंद आएगी। 

