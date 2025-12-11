'भय' से भर जाएगा मन! हॉरर और मिस्ट्री से भरी रूह कंपाने वाली सीरीज, OTT पर कब और कहां होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हॉरर थ्रिलर जॉनर का बोलबाला काफी अधिक देखने को मिलता है। सिनेप्रेमियों को डरावनी और भूतिया फिल्में या वेब सीरीज काफी पसंद आती हैं। इस बीच ऑडियंस को हॉरर का एक अनोखा रोमांच दिखाने के लिए एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को जल्द ही ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा।

ये हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है, जो भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी दर्शाएगी। सीरीज का ट्रेलर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं कि ओटीटी पर इसे कब और कहां रिलीज किया जाएगा। ओटीटी पर कहां आएगी हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज जिस हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है कि उसका नाम भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री (Bhay: The Gaurav Tiwari Mystery) है। इस सीरीज में अभिनेता करण टैकर गौरव का किरदार निभा रहे हैं और ये सच्ची घटना से प्रेरित हॉरर थ्रिलर है। दरअसल गौरव तिवारी भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जो भूत-प्रेत, आत्माओं और अलौकिक या असामान्य घटनाओं की जांच करते थे।

भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री में करण टैकर के अलावा बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन भी अहम किरदार अदा करती नजर आएंगी। सीरीज का ट्रेलर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।