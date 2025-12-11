'भय' से भर जाएगा मन! हॉरर और मिस्ट्री से भरी रूह कंपाने वाली सीरीज, OTT पर कब और कहां होगी रिलीज
हॉरर थ्रिलर फिल्में और वेब सीरीज हमेशा से दर्शकों की पहली पसंद बनी रही हैं। इस कड़ी में अब एक नई वेब सीरीज जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है, जो स
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हॉरर थ्रिलर जॉनर का बोलबाला काफी अधिक देखने को मिलता है। सिनेप्रेमियों को डरावनी और भूतिया फिल्में या वेब सीरीज काफी पसंद आती हैं। इस बीच ऑडियंस को हॉरर का एक अनोखा रोमांच दिखाने के लिए एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को जल्द ही ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा।
ये हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है, जो भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी दर्शाएगी। सीरीज का ट्रेलर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं कि ओटीटी पर इसे कब और कहां रिलीज किया जाएगा।
ओटीटी पर कहां आएगी हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज
जिस हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है कि उसका नाम भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री (Bhay: The Gaurav Tiwari Mystery) है। इस सीरीज में अभिनेता करण टैकर गौरव का किरदार निभा रहे हैं और ये सच्ची घटना से प्रेरित हॉरर थ्रिलर है। दरअसल गौरव तिवारी भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जो भूत-प्रेत, आत्माओं और अलौकिक या असामान्य घटनाओं की जांच करते थे।
उनके जीवन पर अब भय सीरीज को बनाया गया है। इस हॉरर थ्रिलर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से सराहा गया है। गौर करें भय की ओटीटी रिलीज की तरफ 12 दिसंबर शुक्रवार ये सीरीज ओटीटी (Bhay OTT Release) प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player) पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी।
भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री में करण टैकर के अलावा बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन भी अहम किरदार अदा करती नजर आएंगी। सीरीज का ट्रेलर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
गौरव तिवारी की हुई थी रहस्यमी मौत
देश के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी बिहार पटना के रहने वाले थे। उन्होंने अपने करियर में कई हॉरर थ्रिलर केस की जांच की थी। लेकिन उनकी खुद मौत रहस्यमी तरीके से हुई थी। 7 जुलाई 2016 को 31 साल की उम्र में गौरव का निधन हो गया था। उनका शव दिल्ली के द्वारका स्थित फ्लैट में मिला था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गौरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उनका देहांत आत्माओं के प्रकोप से हुआ था।
