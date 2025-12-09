थिएटर्स के बाद Netfilx पर गर्दा उड़ा रही ये फिल्म...इस एक्ट्रेस ने कहा 'मेंडेटरी वॉच', आप भी मत करना मिस!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों कई फिल्में धमाल मचा रही हैं। इस हफ्ते कई फिल्में रिलीज भी हो रही हैं, तो वहीं कई ऐसी सीरीज हैं (OTT Release This Week), जिन पर भी दर्शक भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से लेकर के आर्यन और डूड समेत कई ऐसी सीरीज और फिल्में छाई हैं। इसी बीच एक और सीरीज और फिल्म है, जो दर्शकों का दिल जीत रही है।
नेटफ्लिक्स पर छाई रश्मिका मंदाना की ये फिल्म
बीते दिनों ही रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसने अपनी शानदार कहानी से क्रिटिक्स और ऑडियंस को प्रभावित किया। तेलुगू भाषा में बनी 'द गर्लफ्रेंड' 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और अब लगभग एक महीने बाद OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रश्मिका मंदाना की The Girlfriend रिलीज हो गई है। फिल्म में रश्मिका के साथ दीक्षित शेट्टी और अनु इमेनुअल ने काम किया है। 5 दिसंबर को ही ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और अब ये लोगों का दिल जीत रही है।
जाहन्वी कपूर ने की फिल्म की तारीफ
द गर्लफ्रेंड महज महीनेभर के अंदर ही थिएटर्स से ओटीटी पर आ गई। वहीं जाहन्वी कपूर ने भी फिल्म देख ली है। फिल्म देखने के बाद जाहन्वी ने खूब तारीफ की है। जाहन्वी ने बताया कि उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है। सोशल मीडिया पर जाहन्वी ने इंस्टा स्टोरी में लिखा है कि ये फिल्म मस्ट वॉच है। रश्मिका की एक्टिंग की भी जाहन्वी दीवानी हो गई हैं।
आपको बता दें कि रश्मिका की फिल्म को OTT पर तेलुगू के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया गया है।
