    The Girlfriend OTT Release: ओटीटी पर प्यार का पाठ पढ़ाएगी 8.2 IMDb रेटिंग वाली फिल्म, इस दिन स्ट्रीम होगी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    The Girlfriend On OTT: साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के तौर पर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को जाना जाता है। उनकी लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड ने सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। 

    ओटीटी पर कब आ रही है द गर्लफ्रेंड (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा तक अगर किसी अभिनेत्री का दबदबा कायम है, तो वह कोई और नहीं बल्कि रश्मिका मंदाना है। रश्मिका इस वक्त अपने करियर के पीक पर मौजूद हैं और बैक टू बैक हिट मूवीज के जरिए दर्शकों का दिल जीत रही हैं। हाल ही में रश्मिक मंदाना की लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसने अपनी शानदार कहानी से क्रिटिक्स और ऑडियंस को प्रभावित किया।

    अब द गर्लफ्रेंड की ओटीटी रिलीज का एलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। इस आधार पर आइए जानते हैं कि आप इस रोमांटिक ड्रामा मूवी को ऑनलाइन कब और कहां देख सकते हैं। 

    ओटीटी पर कब रिलीज होगी द गर्लफ्रेंड

    अक्सर देखा जाता है कि थिएटर्स रिलीज के 45-60 दिनों के भीतर किसी भी फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। लेकिन रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला है और 7 नवंबर को वर्ल्डवाइड बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली ये मूवी अब 5 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। 

    नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से द गर्लफ्रेंड की ओटीटी रिलीज की घोषणा रविवार को की गई है। रश्मिका की इस मूवी को आप ओटीटी पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक द गर्लफ्रेंड को नहीं देखा है तो अब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसका आनंद ले सकते हैं। 

    रश्मिका मंदाना स्टारर द गर्लफ्रेंड मूल रूप से तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है। रश्मिका के अलावा इस मूवी में साउथ एक्टर दीक्षित शेट्टी और एक्ट्रेस अनु इम्मानुएल ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है।

    द गर्लफ्रेंड की कमर्शियल परफॉर्मेंस

    गौर किया जाए द गर्लफ्रेंड की कमर्शियल परफॉर्मेंस की तरफ तो वह कुछ खास नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द गर्लफ्रेंड का कुल बजट 40 करोड़ से अधिक रहा था और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रश्मिका मंदाना की ये मूवी करीब 18 करोड़ कमाने में सफल रही, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई का ये आंकड़ा 27 करोड़ रहा। इस आधार पर द गर्लफ्रेंड एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह गई। 

