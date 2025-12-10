आ गई IMDb की लिस्ट, 2025 में मोस्ट पॉपुलर रहीं ये 10 हिंदी बेव सीरीज
IMDB Most Populer Web Series: हर साल की तरह इस बार भी साल के अंत में इंटरनेट मूवी डेटाबेस यानी आईएमडीबी की तरफ से 2025 की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की लि ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में फिल्में और वेब सीरीज देखने से पहले ज्यादातर सिनेप्रेमी आईएमडीबी रेटिंग को चेक करते हैं। अगर किसी थ्रिलर की रेटिंग अच्छी है तो यकीनन तौर पर वह मस्ट वॉच बन जाती है और उसकी लोकप्रियता उतनी ही अधिक रहती है। हर साल आईएमडीबी यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस की तरफ से मोस्ट पॉपुलर टॉप-10 मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट को जारी किया जाता है।
इस आधार पर 2025 की टॉप आईएमडीबी मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट सामने आ गई है। आइए जानते हैं इस साल वह कौन से सीरीज रही, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ-साथ लोकप्रियता में भी बाजी मारी है।
2025 में आईएमडीबी की टॉप-10 सीरीज
फिल्म या वेब सीरीज की लोकप्रियता का अंदाजा उसकी आईएमडीबी रेटिंग के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे इस मामले में साउथ सिनेमा का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बीते कुछ सालों से हिंदी सिनेमा ने भी इस मामले में अपनी मजबूत दावेदारी देना शुरू कर दिया है। इस तर्ज अब आईएमडीबी की तरफ से 2025 की टॉप रेटेड 10 वेब सीरीज की लिस्ट को जारी किया गया है, जो इस प्रकार है-
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड- The Bads Of Bollywood (Netflix)
ब्लैक वारंट- Black Warrant (Netlfix)
पाताल लोक सीजन 2- Pataal Lok 2 (Prime Video)
मंडाला मर्डर्स- Mandala Murders- (Netflix)
खौफ- Khauf- (Prime Video)
स्पेशल ओप्स सीजन 2- Special Ops Season 2 (Jio Hotstar)
खाकी- द बंगाल चैप्टर- Khakee The Bengal Chapter- (Netflix)
द फैमिली मैन सीजन 3- The Family Man- Prime Video
क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 (Criminal Justice Season 4)- (Jio Hotstar)
इन सूची के माध्यम आप घर बैठे इस साल की आईएमडीबी की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज को आसानी से देख सकते हैं।
आर्यन की सीरीज ने किया टॉप
इस साल की सबसे चर्चित वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रही। इस सीरीज के जरिए शाह रुख खान की बेटे आर्यन खान ने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। आईएमडीबी ने लोकप्रियता क के मामले में इसे पहला स्थान दिया है। गौर किया द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की रेटिंग की तरफ तो वह 7.6/10 रही है।
