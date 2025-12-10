Tere Ishk Mein On OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर कब्जा करेगी तेरे इश्क में, कब और कहां होगी स्ट्रीम?
Tere Ishk Mein OTT Release: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर धमाल मचा रही है। इस बीच इस रोमांटिक मूवी की ओटीट ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आनंद एल राय की लेटेस्ट फिल्म तेरे इश्क में इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। धुरंधर की ताबड़तोड़ कमाई की आंधी में तेरे इश्क में भी अच्छा कारोबार करती हुई नजर आ रही है। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म की ओटीटी रिलीज की भी चर्चा अब तेज हो गई है।
ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिलीज से पहले तेरे इश्क में के ओटीटी (Tere Ishk Mein OTT Release) राइट्स किस प्लेटफॉर्म ने खरीदी और थिएटर्स के बाद आपको ऑनलाइन ये मूवी कब और कहां देखने को मिलेगी।
ओटीटी पर कहां आएगी तेरे इश्क में
बीते 28 नवंबर को तेरे इश्क में को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। फिलहाल मूवी की रिलीज को दो सप्ताह का समय पूरा हो गया है। जिस तरह से इस मूवी की कमर्शियल परफॉर्मेंस चल रही है, उसके आधार पर अभी धनुष की ये मूवी थिएटर्स में कुछ और दिनों तक चलेगी। इसके बाद 30-50 दिन के बीच में इसे ओटीटी पर पेश किया जाएगा।
बता दें कि रिलीज से पहले तेरे इश्क में के डिजिटल राइट्स की डील ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद ली थी। इस आधार पर सिनेमाघरों से उतरने के बाद इस फिल्म को सीधा नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया जाएगा। हालांकि, इसकी ओटीटी रिलीज डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है। मेकर्स आने वाले दिनों तेरे इश्क में की ऑनलाइन रिलीज का एलान कर देंगे।
गौर किया जाए तेरे इश्क में की कहानी की तरफ तो ये एक ऐसे लड़के के एकतरफा प्यार की कहानी है, जो लड़की का प्यार पाने के लिए हर शर्त को पूरा करता है। लेकिन उसे अपना प्यार नहीं मिलता है। फिर किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलती है, जो पूरी फिल्म को घूमा कर रख देता है।
बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट तेरे इश्क में
गौर किया जाए तेरे इश्क में की कमर्शियल परफॉर्मेंस की तरफ तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई का आंकड़ा 150 करोड़ के पास पहुंच गया है। इस तरह से 75 करोड़ की लागत में बनी तेरे इश्क में सुपरहिट साबित हुई है।
