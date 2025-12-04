कौन हैं Kriti Sanon के ऑनस्क्रीन हसबैंड जसजीत, बहुत जल्द बॉर्डर 2 में आएंगे नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में'इन दिनों सुर्खियों में है। इंटेंस लव स्टोरी होने की वजह से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। धनुष और कृति की इस इमोशनल लव स्टोरी में सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग रांझणा वाला फील लेने के लिए भी इसे देखने जा रहे हैं।

क्या है तेरे इश्क में की कहानी? इसके अलावा एक और सितारा है जिसको लेकर फिल्म से खास चर्चा है। 28 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म ने एक उभरते हुए सितारे परमवीर चीमा को सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म में परमवीर को कृति सनोन के पति 'जसजीत' के किरदार में देखा गया। आनंद एल. राय द्वारा निर्देशित 'तेरे इश्क में' प्रेम और जुनून की कहानी है। इसकी कहानी धनुष के किरदार 'शंकर'के एक तरफा प्रेम और इमोशनल स्टोरी के ईद गिर्द घूमती है।