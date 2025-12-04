कौन हैं Kriti Sanon के ऑनस्क्रीन हसबैंड जसजीत, बहुत जल्द बॉर्डर 2 में आएंगे नजर
कृति सेनन (Kriti Sanon) और धनुष (Dhanush) अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) एक इंटेंस लव स्टोरी है, जिसमें परमवीर चीमा ने कृति ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में'इन दिनों सुर्खियों में है। इंटेंस लव स्टोरी होने की वजह से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। धनुष और कृति की इस इमोशनल लव स्टोरी में सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग रांझणा वाला फील लेने के लिए भी इसे देखने जा रहे हैं।
क्या है तेरे इश्क में की कहानी?
इसके अलावा एक और सितारा है जिसको लेकर फिल्म से खास चर्चा है। 28 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म ने एक उभरते हुए सितारे परमवीर चीमा को सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म में परमवीर को कृति सनोन के पति 'जसजीत' के किरदार में देखा गया। आनंद एल. राय द्वारा निर्देशित 'तेरे इश्क में' प्रेम और जुनून की कहानी है। इसकी कहानी धनुष के किरदार 'शंकर'के एक तरफा प्रेम और इमोशनल स्टोरी के ईद गिर्द घूमती है।
यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein OTT Release: थिएटर्स के बाद इस ओटीटी पर दिखेगा धनुष-कृति का इंटेंस लव, कब और कहां देखें फिल्म?
शंकर भारतीय वायु सेना में एक अधिकारी है। वह कृति सेनन के किरदार 'मुक्ति' के साथ रिश्ते में था। फिल्म में वर्तमान समय से कई साल पहले दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, 'मुक्ति' परमवीर चीमा द्वारा निभाए गए किरदार 'जसजीत' से शादी कर लेती है। परमवीर चीमा के किरदार को 'मुक्ति' और 'शंकर' की कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार बताया गया है।
कौन हैं परमवीर सिंह चीमा?
परमवीर चीमा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं, जो वेब सीरीज और हिंदी व पंजाबी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। स्टार्स अनफोल्डेड के अनुसार, परमवीर जालंधर, पंजाब के रहने वाले हैं। परमवीर चीमा ने लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म शो 'टब्बर' और 'चमक' में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान बनाई है। इसके अलावा परमवीर बहुत जल्द सनी देओल अभिनीत आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिखाई देने वाले हैं। परमवीर को समीक्षकों से पॉपुलर क्राइम थ्रिलर सीरीज 'टब्बर' में अपने इंस्पेक्टर लखविंदर के किरदार से खूब पहचान मिली। इसके अलावा चमक में उन्होंने काला की मुख्य भूमिका से भी प्रभावित किया। इसके अलावा परमवीर लोकप्रिय नेटफ्लिक्स ड्रामा, ब्लैक वारंट का भी हिस्सा थे,जहां उन्होंने 'शिवराज सिंह मंगत' की भूमिका निभाई थी। शिवराज एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है, जो कैदी बन जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।