    Tere Ishk Mein Collection Day 11: धुरंधर के गले की फांस बनी 'तेरे इश्क में', कछुए की चाल से हो गई मालामाल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    Tere Ishk Mein Box Office: धुरंधर भले ही इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर किंग बनकर बैठी हो, लेकिन इसके सामने तेरे इश्क में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। सोमवार ...और पढ़ें

    तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' बीते महीने 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था।

    16 करोड़ से बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करने वाली मूवी भले ही 'धुरंधर' की तरह डबल डिजिट में नहीं कमा रही हो, लेकिन फिर भी ये रणवीर सिंह की मूवी के लिए खतरा बनी हुई है। क्योंकि 11 दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'तेरे इश्क में' ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इंडिया और वर्ल्डवाइड फिल्म की 11 दिनों में कुल कितनी कमाई हुई है, नीचे देखें आंकड़े:

    100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'तेरे इश्क में'

    रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की कमाई पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के आने से असर भले ही पड़ा हो, लेकिन ये भी स्पाई थ्रिलर फिल्म की राह आसान नहीं करने वाली है। तेरे इश्क में अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है और हर दिन करोड़ों में कमाई कर रही है।

    10वें दिन जहां रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ने तकरीबन सिंगल डे में 6.4 करोड़ का कलेक्शन किया, तो सोमवार को भी मूवी का सिक्का बोला। सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 11वें दिन सोमवार को सिंगल डे में फिल्म ने हिंदी भाषा में कुल 2.25 करोड़ और और तमिल में 15 लाख का बिजनेस किया। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 102 करोड़ हो चुका है। 2025 में तेरे इश्क में 100 करोड़ के क्लब में शामिल फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है।

    दुनियाभर में भी रुकने को नहीं है तैयार

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में जहां धनुष-कृति सेनन की मूवी ने 97 करोड़ और तमिल में 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म कछुए की चाल से ही सही एक बड़ा आंकड़ा पार कर चुकी है। दुनियाभर में इस मूवी ने अभी तक 141.75 करोड़ का बिजनेस किया है।

    'तेरे इश्क में' के ओवरसीज मार्केट की बात करें तो मूवी ने टोटल 20 करोड़ तक की कमाई की है। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी एक गुस्सैल यंग लड़के धनुष की है, जो अपनी कॉलेज की लड़की मुक्ति से प्यार कर बैठता है, लेकिन उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण दोनों का रिश्ता टूट जाता है। फिल्म की कहानी दोनों के अधूरे प्यार को दर्शाती है।

