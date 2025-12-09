Tere Ishk Mein Collection Day 11: धुरंधर के गले की फांस बनी 'तेरे इश्क में', कछुए की चाल से हो गई मालामाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' बीते महीने 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था।

16 करोड़ से बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करने वाली मूवी भले ही 'धुरंधर' की तरह डबल डिजिट में नहीं कमा रही हो, लेकिन फिर भी ये रणवीर सिंह की मूवी के लिए खतरा बनी हुई है। क्योंकि 11 दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'तेरे इश्क में' ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इंडिया और वर्ल्डवाइड फिल्म की 11 दिनों में कुल कितनी कमाई हुई है, नीचे देखें आंकड़े:

100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'तेरे इश्क में' रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की कमाई पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के आने से असर भले ही पड़ा हो, लेकिन ये भी स्पाई थ्रिलर फिल्म की राह आसान नहीं करने वाली है। तेरे इश्क में अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है और हर दिन करोड़ों में कमाई कर रही है।

दुनियाभर में भी रुकने को नहीं है तैयार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में जहां धनुष-कृति सेनन की मूवी ने 97 करोड़ और तमिल में 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म कछुए की चाल से ही सही एक बड़ा आंकड़ा पार कर चुकी है। दुनियाभर में इस मूवी ने अभी तक 141.75 करोड़ का बिजनेस किया है।