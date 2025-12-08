Language
    Tere Ishk Mein Collection: 'धुरंधर' से आगे निकली धनुष की फिल्म, संडे को कमाई से 'तेरे इश्क में' ने मचाया तहलका

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    Tere Ishk Mein Collection: धनुष और कृति सेनन से सजी फिल्म तेरे इश्क में कमाई के मामले में धुरंधर से आगे निकल गई है। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई तेरे ...और पढ़ें

    'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection: 10 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई धनुष स्टारर 'तेरे इश्क में' कमाई के मामले में 'धुरंधर' (Dhurandhar) से भी आगे निकल गई है। वीकेंड के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है। 

    आनंद एल राय के निर्देशन में बनी 'तेरे इश्क में' शुरू से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। धुरंधर के आने के बाद भी धनुष की फिल्म का जादू खत्म नहीं हुआ है। आलम यह है कि इस फिल्म ने दुनियाभर में धुरंधर से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है।

    'तेरे इश्क में' की कहानी

    धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' एक रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म की कहानी एक सरफिरे आशिक की होती है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने इतने पसंद किए जा रहे हैं कि धुरंधर की रिलीज के बावजूद फिल्म का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है।

    'तेरे इश्क में' का कलेक्शन

    रविवार को फिल्म का कारोबार वीकडेज के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा। सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर की आंधी के बीच भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दूसरे रविवार को 'तेरे इश्क में' ने करीब 7 करोड़ रुपये किया था। 10 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ रुपये कमा लिया है और वर्ल्डवाइड भी कहर जारी है।

    Tere Ishk Mein

    'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    हाल ही में मेकर्स ने 'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड आंकड़े शेयर किए हैं। धनुष की फिल्म का क्रेज भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी देखने को मिल रहा है। 10 दिन में इस फिल्म ने दुनियाभर में 141 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वहीं, तीन दिन में धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 140 करोड़ रुपये के आसपास है। अब देखते हैं कि धनुष की फिल्म वीकडेज में धुरंधर को पछाड़ पाती है या नहीं।

