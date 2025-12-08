Tere Ishk Mein Collection: 'धुरंधर' से आगे निकली धनुष की फिल्म, संडे को कमाई से 'तेरे इश्क में' ने मचाया तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection: 10 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई धनुष स्टारर 'तेरे इश्क में' कमाई के मामले में 'धुरंधर' (Dhurandhar) से भी आगे निकल गई है। वीकेंड के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है।

आनंद एल राय के निर्देशन में बनी 'तेरे इश्क में' शुरू से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। धुरंधर के आने के बाद भी धनुष की फिल्म का जादू खत्म नहीं हुआ है। आलम यह है कि इस फिल्म ने दुनियाभर में धुरंधर से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है।

'तेरे इश्क में' की कहानी धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' एक रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म की कहानी एक सरफिरे आशिक की होती है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने इतने पसंद किए जा रहे हैं कि धुरंधर की रिलीज के बावजूद फिल्म का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है।